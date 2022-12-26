В ледовом городке Курчатовского района проведут утренники для детей

Администрация Курчатовского района сегодня, 26 декабря, принимает ледовый городок на площади у кинотеатра «Победа». Со 2-ого по 8-ое января там будут проводить детские утренники. Об этом сообщил на аппаратном совещании в мэрии Глава района Сергей Антипов.

«Сама администрация в праздничные дни будет работать. План дежурств всех сотрудников уже составлен», – отметил Сергей Антипов.

Для любителей зимних видов спорта в Курчатовском районе залиты 32 корта. По поручению Натальи Котовой обратили особое внимание на три хоккейных корта по улицам Пионерская и проспект Победы. Сейчас они залиты и находятся в рабочем состоянии.

По согласованию с Управлением экологии продолжаются работы по формовочной обрезке ста деревьев по улице Черкасская от торгового центра «КС» до реки Миасс. В ближайшие дни работы будут закончены.

За прошедшую неделю сотрудники Администрации провели два рейда по незаконной торговле, составили пять протоколов, в том числе по незаконным елочным базарам. Официально в районе работает 17 елочных базаров. По ним заключены договоры с предпринимателями.

Также особое внимание – санитарному содержанию района, а в частности очистке от наледи тротуаров, вывозу снега с общественных пространств и внутриквартальных проездов. За неделю вывезли 1145 кубометров снега. У районных подрядчиков работают 14 единиц техники и 22 человека – в бригаде ручного труда.

Собственникам и арендаторам нежилых помещений по уборке прилегающих территорий выдали 58 уведомлений по недостаткам соблюдения правил благоустройства. Большинство уже устраняют. «Составляем также акты о нарушениях и передаем в Управление благоустройства для принятия административных мер», – добавил Глава Курчатовского района.

На прошлой неделе Совет депутатов единогласно принял бюджет района на 2023 год.

Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. Отапливают весь жилой фонд и социальные объекты. За прошедшую неделю произошло четыре пожара, в одном из которых в частном доме погиб человек.

За неделю состоялось 15 выходов дружинников.