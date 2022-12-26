26.12.2022
Челябинская область занимает седьмое место в стране по экспорту
26.12.2022
В ледовом городке Курчатовского района проведут утренники для детей
26.12.2022
Исторический музей Южного Урала подарит челябинцам «Белую сказку»
26.12.2022
Житель Троицка убил девять косуль, а их трупы бросил в поле
26.12.2022
Челябинцы из дома на Энгельса пятый раз за год остались без тепла и горячей воды
26.12.2022
В Карабаше открыли ФОК с бассейном и баней
В ледовом городке Курчатовского района проведут утренники для детей
26.12.2022
Курчатовский район прожил насыщенный год: Сергей Антипов подводит итоги
20.12.2022
Курчатовский район ведет формовочную обрезку деревьев и строит зимний городок
19.12.2022
Сергей Антипов наградил лучших спортсменов Курчатовского района по итогам года
30.11.2022
В Курчатовском районе облагораживают общественные пространства и готовятся к Новому году
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022