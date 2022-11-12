В Ленинском районе Челябинска открыли после капремонта отделение бесплатной стоматологии

Стоматологическое отделение ГКБ № 11 - единственное отделение, где жители Ленинского района Челябинска могут получить бесплатную стоматологическую помощь в рамках ОМС – открыто после проведенного капитального ремонта.

Стоматологическое отделение в Ленинском районе состоит из трёх подразделений, расположенных на базе поликлиник ГКБ № 11.

В здании 1978 года постройки никогда не было капитального ремонта, поэтому надзорные органы не раз выносили предписания о неудовлетворительном состоянии коммуникаций и помещений.

Был проведен капремонт внутренних помещений, заменены коммуникации. Теперь стоматологическое отделение занимает половину этажа площадью 155,8 квадратных метра. Здесь появились хирургический блок с отдельной операционной, кабинет стоматолога-ортопеда, три кабинета для терапевтического приема и собственная регистратура.

«Раньше всё было более ограниченно и в меньших масштабах: меньше кабинетов, что вызывало неудобство и у пациентов, и у персонала. Мы находились на разных этажах, и когда в сложных случаях возникала необходимость проконсультироваться друг с другом, было совсем неудобно. Сейчас мы в одном месте, рядом. Нам очень комфортно работать в новых условиях», - отметила руководитель отделения, врач-стоматолог хирург, ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ЮУГМУ Екатерина Хишба.

На проведение ремонтных работ было выделено 7,4 миллиона рублей. На них закупили четыре рабочих места врача стоматолога. Кроме того, приобрели новую медицинскую мебель на сумму около девяти миллионов рублей за счет внебюджетных средств медорганизации.

Всю стоматологическую помощь здесь можно получить как бесплатно, в рамках территориальной программы ОМС, так и за счет личных средств.

«Сейчас наше отделение оказывает практически весь спектр стоматологических услуг, начиная с профессиональной гигиены полости рта и заканчивая протезированием любой сложности, - рассказала Екатерина Хишба.

В штате - шесть врачей-стоматологов разных специальностей (стоматолог-ортопед, стоматологи-терапевты, стоматологи общей практики, зубные врачи), врач стажёр, медицинские сёстры.

Обновлённое стоматологическое отделение накануне посетила министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачёва.

«Помимо этого отделения на базе поликлиники городской клинической больницы №11 у нас сейчас заканчивается проектирование целого этажа стоматологической поликлиники на базе городской клинической больницы №8 для жителей Тракторозаводского района. Там местные жители смогут абсолютно бесплатно получать качественную стоматологическую помощь», - рассказала глава регионального минздрава.