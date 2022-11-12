12.11.2022
В Ленинском районе Челябинска открыли после капремонта отделение бесплатной стоматологии
12.11.2022
ГКБ №6 Челябинска передала 100 аптечек для мобилизованных в Чебаркуле
12.11.2022
Переселенцы из Херсонской области смогут получить жилье на Южном Урале
12.11.2022
Утром в субботу большегруз перекрыл дорогу в Челябинске
12.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
11.11.2022
ММК стал одним из лидеров рейтинга российских работодателей
В Ленинском районе Челябинска открыли после капремонта отделение бесплатной стоматологии
07.11.2022
В лицее Челябинска открыт первый в стране класс для детей с сахарным диабетом
31.10.2022
Минздрав: В ДТП с участием автобуса в Челябинской области пострадали 24 человека
25.10.2022
Южноуральцы теперь могут привиться от ковида и назальной вакциной
25.10.2022
Минздрав передал в Чебаркульскую дивизию 12 медицинских УАЗов
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022