07.09.2023
Консультация юриста: может ли работник отказаться от спецодежды неподходящего размера?
07.09.2023
В Златоусте описали 200-летнюю историю органов правопорядка
07.09.2023
Спасибо «Демографии»: челябинская спортшкола по волейболу обзавелась новым инвентарем
07.09.2023
Виртуальный концертный зал открылся в Златоусте
07.09.2023
Еще больше притяжения: на городском курорте Магнитки построят уникальный для России термальный комплекс
07.09.2023
Рысь Марыся стала символом прославленных ватерполисток
Южноуральцы в субботу смогут пройти диспансеризацию по «зеленому коридору»
В субботу в поликлиниках Челябинской области пройдет День открытых дверей
17.07.2023
За десять лет диспансеризацию прошли более полумиллиона жителей Челябинской области
27.04.2023
Ирина Гехт назвала незатратный способ позаботиться о себе
07.04.2023
В Челябинской области стартовал новый сезон проекта «Добро в село»
23.01.2023
В 2022 году у каждого шестого южноуральца в ходе диспансеризации выявили заболевание
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023