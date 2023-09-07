Южноуральцы в субботу смогут пройти диспансеризацию по «зеленому коридору»

В предстоящую субботу, девятого сентября, во всех медицинских организациях Челябинской области проведут единый «День открытых дверей». Каждый желающий сможет пройти бесплатную диспансеризацию.

«Мы предлагаем пройти диспансеризацию в субботу по «зеленому коридору» тем, кому по каким-то причинам неудобно это сделать в будние дни», - рассказала министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

Глава регионального минздрава отметила, что в ходе диспансеризации можно на ранней стадии выявить заболевания, которые зачастую протекают бессимптомно и своевременно начать лечение.

«Болезни системы кровообращения, сахарный диабет, онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь лёгких зачастую протекают бессимптомно», - пояснила министр.

Диспансеризация включает активные методы выявления этих заболеваний, которые позволяют не только вовремя их обнаружить, но и взять их течение под врачебный контроль. Если анализы в норме, то можно получить рекомендации общего характера и на некоторое время забыть о визитах к врачу.

Как пояснили в ГКП№5 Челябинска на Дне открытых можно пройти осмотр дерматовенеролога с проведением дерматоскопии (визуальный метод) на оборудовании экспертного класса подозрительных родинок, папиллом и пр. Это позволит выявить на ранних стадиях рак кожи.

Кроме того, женщинам проведут цитологическое исследование мазка из шейки матки – высокоинформативный метод выявления рака матки.

Флюорография позволяет диагностировать рак легких, маммография дает возможность выявить рак молочной железы, в том числе на ранних стадиях.

Можно сдать анализ кала на скрытую кровь, что позволит диагностировать рак кишечника без инвазивного вмешательства.

ПСА крови дает возможность выявления рака предстательной железы без инвазивных вмешательств.

Можно будет сдать расширенный общий анализ крови (диагностирует множество заболеваний, в том числе анемию), биохимический анализ крови (позволит выявить нарушение обмена холестерина и сахара крови, обнаружить заболевания печени и почек).

На ЭКГ диагностируют заболевания сердца.

Осмотр в мужском и женском смотровых кабинетах позволяет заподозрить заболевания щитовидной железы, кожи и лимфоузлов, мочеполовой системы.

Кроме того, всем измерят внутриглазное давление, что даст возможность выявить заболевание глаз (глаукомы).

Все обследования можно пройти в один день. Предварительная запись не требуется, нужны только паспорт и полис ОМС.

Рекомендуется прийти натощак, чтобы сдать анализы крови в этот же день (будет функционировать удобный отдельный кабинет забора крови).

Дополнительно в этот день всем желающим доступна вакцинация от гриппа.