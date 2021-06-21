В Магнитке придумали новый способ ремонта больницы – народные пожертвования

Жители рабочего поселка Магнитка (Кусинский район, Челябинская область) решили на народные пожертвования заменить оконные блоки в поликлинике поселковой больницы. Инициативная группа уже объявила сбор средств.

«В поликлинике поселка Магнитка идет ремонт рентгенкабинета, уже получено новое оборудование», - рассказала Маша Моргунова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. Но пока у больницы нет средств на установку новых оконных блоков, их замену планируется провести в 2022 году.

Мария отмечает, что в текущем году до установки нового цифрового рентгенаппарата необходимо заменить старые оконные блоки. Но в бюджете средства на эти цели предусмотрены только в 2022 году. Да и предприятия поселка не смогут выступить спонсорами, сами находятся в непростом положении.

«Поэтому инициативная группа обращается к простым людям за помощью. Сумма требуется не очень большая – 39 тысяч рублей. Все вместе, пожертвовав небольшую сумму, мы сможем набрать средства для новых окон в рентгенкабинете», - сообщает в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» и указываются реквизиты счета и способы пожертвования.

В минздраве удивлены объявленным сбором средств на ремонт больницы, так как муниципалитет получил достаточную сумму на эти цели.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения области, в 2021 году районной больнице г. Куса на ремонтные работы по программам «модернизации первичного звена» и «развитие здравоохранения» было выделено 130,6 миллиона рублей.

«На 2022 год запланирован большой капитальный ремонт всего главного корпуса больницы в посёлке Магнитка на общую сумму в 50,5 миллиона рублей, в том числе с полной заменой окон по всему зданию», - уточнили в ведомстве.

По словам заместителя главного врача Ольги Плаксиной, ремонт кабинета в местной больнице продолжится до 10 июля, окна в помещении на данный момент находятся в нормальном состоянии и по всем требованиям и санэпидзаключениям позволяют их замену на следующий год.

В сборе средств на оконные блоки больница не нуждается. Кроме того, в медучреждении даже не курсе инициативы жителей по сбору средств для их нужд.