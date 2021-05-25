25.05.2021
Прокуратура взяла на контроль информацию о падении ребенка в колодец возле ЮУрГУ
25.05.2021
В Магнитогорске 42% детей отдохнут организованно
25.05.2021
Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Магнитогорске
25.05.2021
В Челябинской области вынесли приговор женщине, «заказавшей» экс-супруга
25.05.2021
В Челябинске из окна четвертого этажа выпал ребенок
25.05.2021
ВТБ запустил образовательный кредит
В Магнитогорске 42% детей отдохнут организованно
24.05.2021
ММК расскажет всей стране о своей природоохранной деятельности
20.05.2021
Отработанный карьер горы Магнитной усилиями ММК превратится в зеленый луг
20.05.2021
ММК заявил о новых возможностях в производстве металлопродукции для трубной отрасли
18.05.2021
Простота, удобство и скорость: ММК увеличил отгрузку металлопродукции спецконтейнерами
Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
25.05.2021
Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
24.05.2021
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021