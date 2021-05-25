В Магнитогорске 42% детей отдохнут организованно

Сегодня, 25 мая, депутаты Магнитогорска (Челябинская область) обсудили особенности летнего отдыха детей.

Из-за пандемии в прошлом году отдохнуть летом смогли всего около 3-х тысяч детей. Но в нынешнем детские оздоровительные центры города готовы к полноценной работе. Однако по требованию Роспотребнадзора их загрузка не может превышать 75%.

В загородных комплексах «Карагайский» и «Абзаково» отдохнут 4500 детей. В городских школьных лагерях, на даче для дошкольников «Горный ручеек», в туристских походах проведут лето 13725 детей. Родительский взнос за путевку в лагеря дневного пребывания составляет в 1-ю смену 1 820 рублей при полной стоимости путевки 4 348 рублей.

Загородные центры ПАО «ММК «Уральских зори», «Горное ущелье» примут этим летом 4800 детей. При получении разрешения Роспотребнадзора будет работать и спортивно-туристский лагерь «Скиф», это еще 150 детей и подростков.

Депутаты особо отметили, что детей ждет сбалансированное пятиразовое питание, разнообразные интересные программы, будут предприняты все меры безопасности.

Например, в лагерях ММК будут использоваться дезинфицирующие тоннели. Это новинка производителей, возникшая в период пандемии.

Общая тема лета – «Лето 2021: перезагрузка». Программа спортивно-туристического лагеря «Скиф» под название «ТурГрад» в 2019 году завоевала Гран-при всероссийского конкурса программ и будет реализована в этом году в формате 5 заездов.

Кроме этого, планируется, что этим летом будут трудоустроены 855 магнитогорских подростков.

«Таким образом, планируется, что в 2021 году летняя оздоровительная кампания коснется 42 процентов детей города, это почти 25 с половиной тысяч мальчишек и девчонок. Детский отдых будет организован в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора», - резюмировал спикер Собрания Александр Морозов.