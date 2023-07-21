В Магнитогорске ценят семейные традиции

В Магнитогорске (Челябинская область) депутаты городского Собрания организуют добрые праздники для семей и детей.

У Храма в честь Святого Великомученика Пантелеймона и на территории «Дома для мамы» прошел веселый праздник. Сразу на двух площадках проводились конкурсы и игры для семейных пар, родителей и, конечно, для детей.

Организовала праздник депутат городского Собрания Татьяна Рядчикова совместно с Магнитогорской Епархией в рамках проекта «Единой России» «Крепкая семья».

Прошёл необычный и очень семейный конкурс. Детям раздали цветные мелки и попросили нарисовать большую картину «Моя дружная семья». Ребята с радостью приняли участие в конкурсе. Мама, папа, бабушки, дедушки, домашние животные и уютный дом - так дети видят картину идеальной семьи. В конкурсе у ребят были необычные помощники - большая панда и аниматоры.

Участники получили призы и ещё долго не торопились расходиться, общаясь с новыми друзьями. И говорили спасибо всем организаторам за то, что прививают ценности большой крепкой семьи, чувства взаимопомощи и душевного тепла.