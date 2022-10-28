В Магнитогорске на трамвае можно ездить ниже тарифа

На заседании депутатского корпуса Магнитогорска (Челябинская область) принят пакет решений, касающийся предоставления льгот на проезд в городском общественном транспорте.

Так, школьники и студенты в 2023 году будут иметь льготную стоимость проезда на трамвае в размере 50 процентов от установленного тарифа.

Всего в городе обучается более 77 тысяч студентов и школьников. В течение года они совершают около 4 миллионов. поездок. Данная льгота предоставляется за счет бюджета города с 2005 года.

Кроме того, в следующем году сохранится льгота магнитогорцам, достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины). К ним относятся те, кто получает льготы только за счет бюджета города («муниципальные льготники») и граждане, получающие меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Челябинской области (региональные льготники).

Они получают льготу в виде права бесплатного проезда на 30 поездок в течение одного календарного месяца. А если число поездок будет более 30-ти, то каждая следующая оплачивается в половину тарифа.

Данная категория пассажиров в год совершает около 7 миллионов поездок на трамвае, это 46 % от общего количества поездок. Подобная льгота предоставляется городом более 15 лет.

Более того, для всех магнитогорцев в 2023 году сохранится возможность приобретения электронных проездных билетов. Горожане сами смогут выбрать проездной билет исходя из количества необходимых поездок на трамвае: на 10, 20, 40 или безлимитный.

Для студентов, учащихся и граждан, достигших возраста 55 и 60 лет, также предусмотрены специальные электронные проездные билеты в зависимости от выбранного количества поездок.

Отметим, что для пассажиров при использовании проездного билета стоимость поездки будет ниже утвержденного тарифа. Проездной билет также дает право бесплатной пересадки в течение часа.