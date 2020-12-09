В Магнитогорске наградят лучших журналистов

Вчера, 8 декабря, в Магнитогорске (Челябинская область), соблюдая все санитарные рекомендации, состоялось заключительное заседание жюри городского журналистского конкурса «Город и мы». Награждение состоится в ближайшее время, тогда и станут известны имена победителей конкурса.

Нынешний, 15-ый по счёту конкурс творческих работ точно войдёт в историю! Пандемия вызвала к жизни новые форматы, и их активно используют не только журналисты, но и члены жюри.

Среди них кандидаты и доктора наук, известные краеведы, представители культуры и ветеранского сообщества, журналисты–практики. Конкурс выполняет свои основные задачи. Через призму мнений выбирает «жемчужины», помогает укреплять традиции городской журналистики, высвечивает лучшие работы, выделяет новые тенденции.

Председатель жюри, спикер Собрания Александр Морозов подвёл результат коллективной работы: «Объем прочитанного, просмотренного и оцененного довольно большой. Выбрать лучшие работы было не просто. Все обсуждали, высказывались, отстаивали свою позицию или соглашались с мнением соседа. Были однозначные решения, где победитель очевиден. А спорные вопросы решались голосованием».

В условиях пандемии организаторы конкурса «Город и мы» - Собрание депутатов - с сожалением понимают, что традиционной церемонии праздничного награждения в привычном месте – в кафе Магнитогорской энергетической кампании – в этом году не состоится. Желания собраться в камерной обстановке, пообщаться глаза-в-глаза, порадоваться успехам других, получить в присутствии коллег свой заветный диплом… наталкиваются на жёсткие рекомендации Роспотребнадзора.

Но награждение победителей все равно состоится! Каким образом? Это прямо сейчас придумывает целая команда единомышленников. Пока не раскрывают подробностей, как всё получится. Но обещают - это будет интересно и необычно.

А чтобы в год 15-летия конкурса каждый мог узнать его историю, вспомнить замечательные моменты, «Город и мы» заимел свою страничку в социальных сетях. Интересно? Тогда присоединяйтесь.