В Магнитогорске назвали лучших шахматистов среди инвалидов

В Магнитогорске (Челябинская область) за кубок городского Собрания депутатов сражались тридцать участников. В этом году название турнира – открытый – полностью себя оправдало, ведь для состязаний в Магнитку приехала команда из Челябинска.

Приветствуя участников, спикер Собрания Александр Морозов, отметил: «Вы большие молодцы, что играете в эту удивительную игру. Три года назад городское Собрание с удовольствием поддержало идею председателя магнитогорского общества слепых Юрия Васильевича Мелихова, и получился такой замечательный турнир. Будем развивать его и в дальнейшем».

До турнира организаторы провели интересную викторину на шахматную тематику. Например, участникам задали такой вопрос: «А вы знаете, за что боролся немецкий шахматист Эммануил Ласкер, чтобы «шахматисты не умирали в нищете»? Оказывается, за авторские права на партии. Кто не знал ответа, теперь знает.

В атмосфере теплоты и взаимопонимания прошел не только сам турнир, но и награждение победителей. Ими стали: среди мужчин Рашит Мазитов из Магнитогорска, среди женщин - Надежда Нелюбина из Челябинска.

Игры проводились по швейцарской системе. Помощь в судействе оказала Магнитогорская федерация шахмат. Победители получили Кубки городского Собрания, медали и денежные премии в размере пяти, трех и двух тысяч рублей.