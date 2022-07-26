В Магнитогорске открылся «гуровский» турнир

На Центральном стадионе Магнитогорска (Челябинская область) прошли игры футбольного турнира среди дворовых команд на Кубок городского Собрания депутатов.

Эти соревнования по-своему уникальны. Они проводятся в память бывшего старшего тренера футбольного клуба «Магнитогорск» Александра Андреевича Гурова, который свою жизнь посвятил развитию футбола в Магнитогорске. Наряду с тренерской работой он занимался воспитанием юных футболистов в ДЮСШ № 4.

Александр Андреевич был активным пропагандистом футбола, поддерживал интерес к этой игре у детей и молодежи, помогал начинающим спортсменам. Его отличительными чертами всегда были несгибаемый характер, спортивное упорство и тренерский авторитет.

В память об этом человеке по инициативе председателя Собрания Александра Морозова и стал проводиться турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок МГСД. За это время в играх приняло участие более трёх тысяч парней.

«Это турнир для простых пацанов. Он проводится в память о нашем магнитогорце, тренере, ушедшем из жизни 16 лет назад, – Александре Андреевиче Гурове. Он очень много времени уделял детям. Ходил по дворам, собирал мальчишек, отрывал от пагубных привычек, приучал к футболу. Его любили дети и уважали взрослые. Турнир - это добрая память о нём», - рассказал Александр Олегович.

В этом году турнир проходит уже 16-ый раз. На поле Центрального стадиона прошли игры дворовых команд Ленинского района. Игроков приветствовали директор спортшколы «Умка» Константин Тарасов и неизменный болельщик, можно сказать, душа турнира вдова Александра Гурова Татьяна Гурова.

После отборочных игр, в первых числах августа состоится финал и определится команда-победитель.