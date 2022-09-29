В Магнитогорске поддерживают IT компании

На городском Собрании депутатов Магнитогорска (Челябинская область) вчера, 28 сентября, принято три решения, направленные на поддержку IT-отрасли в городе.

В условиях текущей экономической ситуации президент РФ дал поручения, направленные на поддержку IТ-отрасли. На федеральном и региональном уровнях уже принят ряд мер поддержки.

А вчера в Магнитогорске на заседании городского Собрания рассмотрены и одобрены подобные меры на муниципальном уровне.

Так, депутаты снизили размер земельного налога на 50% организациям, осуществляющих основную деятельность в сфере телекоммуникаций, в отношении земельных участков, занятых объектами обработки данных. На территории города зарегистрированы два таких налогоплательщика. Льгота им предоставлена на три года.

Кроме того, для организаций, осуществляющих основную деятельность в сфере телекоммуникаций, в целях размещения объектов связи и центров обработки данных, по арендной плате за пользование нежилыми зданиями и помещениями, находящимися в муниципальной собственности, установлен понижающий коэффициент социальной значимости - 0,75. Это позволит снизить размер существующей арендной платы в два раза.

Также решением городского Собрания предоставлена возможность IT-организациям арендовать земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, с понижающей ставкой арендной платы в размере 0,7 процента.