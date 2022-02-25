В Магнитогорске полиция отчиталась перед депутатами

На заседании городского Собрания депутаты Магнитогорска (Челябинская область) заслушали ежегодный отчёт о работе УВД за прошлый год.

Сотрудниками полиции принято свыше 86 тысяч заявлений и сообщений о происшествиях, по результатам рассмотрения которых зарегистрировано 8,8 тысячи преступлений, более четырех тысяч раскрыты. Отмечена существенная помощь народных дружин в охране общественного порядка. Их в Магнитогорске восемь, общей численностью 126 человек.

Отдельного внимания заслуживает работа по противодействию растущим преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По итогам года их количество возросло на четверть. Увеличилось количество преступлений, связанных с кражей денежных средств с банковских счетов. Причем, как показал анализ, значительная часть пострадавших знали о схемах мошенничеств, но все равно стали потерпевшими.

Идет работа по противодействию незаконному обороту наркотиков. Пресечено более 1700 преступлений, свыше 1300 фактов сбыта. Ликвидирована деятельность пяти наркопритонов. Из незаконного оборота изъято около 30 килограмм наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 511 человек. Все большее распространение приобретают наркопреступления, совершаемые с использованием IT-технологий.

За 2021 год сотрудниками полиции задержано 112 так называемых «закладчиков» наркотических средств. Как правило, это молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Все они привлечены к уголовной ответственности за сбыт наркотиков и приговорены к лишению свободы от 8 до 15 лет.

Председатель городского Собрания Александр Морозов отметил: «Анализируя доклад, обращаю ваше внимание на некоторые моменты. Появились новые преступления. Например, информационное Internet-мошенничество. Казалось бы, столько раз людям говорили - не верьте Интернету, особенно если это касается ваших личных сбережений, но всё равно появляются люди, которые клюют на мошеннические действия. Даже новый вид работы у нашей полиции появился - командировки в другие города с целью пресечения этих преступлений. За год было совершено 43 таких командировки.

Идет работа по противодействию незаконному обороту алкоголя, табачной продукции, борьба с подпольными игровыми залами. Продолжается работа с распространением наркотических средств. Казалось бы, нам удалось остановить продажу в общедоступных местах спайса, но распространение наркотиков все равно имеет место быть. 35 преступлений в году было совершено наркоманами, поймано 112 «закладчиков».

Спасибо, что уделяется внимание работе участковых уполномоченных, что проводите анализ ситуации и видна их необходимость в новых поселках города. Для нас, депутатов, это особенно важно, ведь именно участковые непосредственно работают с жителями, в шаговой доступности».