В Магнитогорске прошел Кубок Открытия

В Магнитогорске (Челябинская область) прошел Кубок Открытия, который дал старт большому городскому проекту - краеведческой игре-викторине «Моя Магнитка» на кубок Магнитогорского городского Собрания депутатов.

Игра-викторина проводится в городе уже более 20 лет. В прошлом году из-за ограничений основные игры не состоялись: удалось провести только онлайн-этап для всех жителей города.

И вот популярная викторина вернулась в привычное русло. Этому и был посвящен яркий спортивный праздник Открытия в Экологическом парке. В нём приняли участие около 250 школьников из 19 образовательных учреждений города.

Тема игры 2021 года – «Бойцов не редеет строй!», это строчка из стихотворения почётного гражданина города Николая Добронравова «Если отец герой». В течение всей игры участники покажут, насколько хорошо они знают героев Магнитки: от Героев Труда разных лет и ветеранов Великой Отечественной войны до воинов-интернационалистов и героев наших дней.

Поэтому на спортивный праздник пригласили представителей героических профессий - сотрудников Росгвардии, ГИБДД, МЧС, поисково-спасательного отряда «Рифей» и других служб. Они проводили конкурсные задания на разных спортивных площадках. Победила команда школ Ленинского района.

Кубок Открытия вручал депутат Магнитогорского Собрания Алексей Качемов. Обращаясь к участникам мероприятия, он сказал:

«Вы занялись нужным и важным делом - изучением истории своего города и края. Это очень полезно. Ведь, если не будете знать своего прошлого, вы не сможете выбрать правильную дорогу в будущее».

После спортивного праздника команды ожидает отборочный тур, а главные игры состоятся в конце апреля. В ближайшие дни будет запущена ONLINE-игра-викторина «Моя Магнитка» для всех жителей города.