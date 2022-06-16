16.06.2022
В Чебаркуле полицейский кинолог спас собаку, которая оказалась в строительной траншее
16.06.2022
Челябинская «Трасса 74» может стать местом притяжения автогонщиков со всей страны
16.06.2022
Челябинский зоопарк предупреждает об активизации мошенников
16.06.2022
Челябэнерго обеспечил электроэнергией два детских сада в Сосновском районе
16.06.2022
Большинство челябинцев считают, что школа должна прививать детям любовь к знаниям
16.06.2022
Дирижер Уральского духового оркестра приглашает на юбилейный концерт
В Магнитогорске прошёл уникальный для области шахматный турнир
15.06.2022
Магнитогорские журналисты объединились в Клуб
08.06.2022
В Магнитогорске благоустроят один из старейших скверов
31.05.2022
В Магнитогорске организованным отдыхом охватят более 28 тысяч детей
31.05.2022
Магнитогорский ретро-клуб получил городское имущество
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022