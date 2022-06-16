В Магнитогорске прошёл уникальный для области шахматный турнир

В Магнитогорске состоялся уникальный для Челябинской области шахматный турнир - за Кубок городского Собрания депутатов сражались люди с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщает пресс-служба МГСД, более тридцати игроков, в том числе из Челябинска, несколько дней предварительных игр, награды в двух категориях: среди женщин и мужчин, радость заслуженной победы и горечь неожиданного поражения – всё это лишь некоторые штрихи соревнований.

«Турнир проходит уже четвертый год и впервые в новом помещении отделения Всероссийского общества слепых. Рад видеть здесь знакомые лица! Приятно встретить и незнакомых людей – значит, приобщаются новые участники. Ведь шахматы – это прекрасная игра для интеллектуалов! Все игроки – огромные молодцы!» - отметил председатель Собрания Александр Морозов.

В итоге в IV Открытом Турнире по шахматам среди инвалидов на Кубок городского Собрания победителями стали: среди мужчин I место - Алексей Рунов (Члб), II место – Рашит Мазитов (Магнитогорск), III место – Александр Рожков (Магнитогорск); среди женщин I место – Надежда Нелюбина (Челябинск), II место – Мирослава Колесникова (Магнитогорск), III место – Ольга Минаева (Магнитогорск). Победители получили семь, пчть и три тысячи рублей соответственно.

Специальными призами «За волю к победе» от страховой компании «Энергогарант» удостоились самый возрастной участник турнира Владимир Пищик, которому в этот день исполнилось 88 лет, и восемнадцатилетний Матвей Пензин.

Впервые турнир был организован в 2019 году по просьбе общества слепых. Соревнования стали настолько популярными среди инвалидов, что второй год подряд поучаствовать приезжает команда из Челябинска. Как сказал победитель в мужском разряде Алексей Рунов: «В областном центре такого турнира нет, а для нас это настоящий праздник души, поэтому приезжаем играть в ваш город».