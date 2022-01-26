В Магнитогорске рекордно низкая безработица

Депутаты Магнитогорска (Челябинская область) обсудили состояние рынка труда и констатировали, что в городе установился рекордно низкий уровень безработицы.

На первое января уровень зарегистрированной безработицы в Магнитогорске составил 0,7%. В Челябинске эта цифра равна 0,72%, по Челябинской области – 1,1%.

«А на сегодняшний день в городе показатель ещё меньше – 0,58%. Это рекордно низкая цифра», - отметил председатель Собрания Александр Морозов.

В Центр занятости города в прошлом году обратилось около 10 тыс. человек, в предыдущем году - 15 тысяч. Работу в настоящее время ищут 1681 человек, а вакантно 5 тысяч мест.

«Сейчас это рынок работника, а не работодателя. Каждый соискатель имеет несколько вариантов на выбор. Этот вопрос будем рассматриваться ежегодно, учитывая динамику и тенденции», - прокомментировал председатель депутатской комиссии по социальной политике Егор Кожаев.

На рынке труда больше всего востребованы рабочие специальности: электрогазосварщик, бетонщик, монтажник, обработчик птицы… Также городу нужны врачи. А ищут работу бухгалтеры, экономисты, диспетчеры, администраторы, юрисконсульты.

При содействии службы занятости за 2021 год трудоустроено 3 846 человек, в том числе 2 391 безработный гражданин, 95 человек с ограниченными физическими возможностями. Уровень трудоустройства инвалидов составил 37%. Предоставлена работа 946 несовершеннолетним, желающим трудиться в свободное от учебы время.