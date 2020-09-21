ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Магнитогорске силовики выясняли между собой отношения

Общество
Сегодня, 17:24
Размер текста

В Магнитогорске (Челябинская область) бойцы ОМОН приняли участие в областном чемпионате по практической стрельбе

В Магнитогорске завершился Чемпионат Челябинской области по практической стрельбе, проводимый в городе Магнитогорске. В нем приняли участие более 50 спортсменов Южного Урала, Свердловской и Оренбургской областей.

«Бойцы магнитогорского отряда мобильного особого назначения выступали в отдельной спецкатегории «Милитари». Сотрудники спецподразделения Росгвардии выполняли те же упражнения, что и спортсмены, но с существенными ограничениями по экипировки, вооружению и условию поражения мишеней. Кроме того, в ходе состязаний были отработаны нормативы медицинской подготовки», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Категория «Милитари» была создана нами специально для сотрудников и военнослужающих силовых структур, чтобы они могли отработать умения динамической и скоростной стрельбы, навыки поражения различных мишеней на неопределенных дистанциях», - рассказал главный судья соревнований,  заместитель командира магнитогорского ОМОН подполковник полиции Юрий Игнатов.

Отметим, что бойцы южноуральского спецподразделения являются активными участниками спортивной жизни Магнитогорска. Росгвардейцы ежегодно принимают участие в мероприятиях, направленных на развитие здорового образа жизни, как в качестве спортсменов, так и в качестве организаторов.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 15:47
В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса
Сегодня, 15:05
Троим специалистам ГРЦ Макеева вручили государственные награды
Сегодня, 14:25
За сутки умерло три жителя с ковидом в Златоусте и Сосновском районе
Сегодня, 13:21
В Челябинской области ковид подтвердился еще у 13 школьников
Сегодня, 12:42
Котова потребовала ужесточить контроль за соблюдением в Челябинске масочного режима
Сегодня, 12:32
В Челябинской области отопительный сезон стартовал в 16 муниципалитетах
Сегодня, 12:04
ОНФ готовит обращение в Роспотребнадзор: «Игорь», спустись с небес
Сегодня, 11:38
Текслер: Ситуация по ковиду хоть и стабильная, контролируемая, но достаточно напряженная
Сегодня, 10:29
В Челябинске продолжают косить траву, высаживать деревья и устранять дефекты на дорогах
Сегодня, 10:27
В Челябинске школы и детские сады начали подключать к отоплению
Общество
Сегодня, 15:47
В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса
Общество
Сегодня, 12:04
ОНФ готовит обращение в Роспотребнадзор: «Игорь», спустись с небес
Новости
Сегодня, 18:11
Культура
Выставка «Русская книга» начала работу в Историческом музее
Сегодня, 17:52
Спорт
Впервые в Челябинске в «Кроссе наций» будут принимать участие только профессионалы
Сегодня, 17:29
Общество
В Челябинской области выберут самую красивую сотрудницу колонии
Сегодня, 17:22
Происшествия
Южноуральцы за пару дней отдали аферистам два с половиной миллиона рублей
Сегодня, 17:21
Общество
Уральская «Ночь заводов» открылась концертом в Порогах Саткинского района
Материалы рубрики
Сегодня, 17:29
Общество
В Челябинской области выберут самую красивую сотрудницу колонии
Сегодня, 17:21
Общество
Уральская «Ночь заводов» открылась концертом в Порогах Саткинского района
Сегодня, 17:17
Общество
Значимые инициативы депутатов ЗСО Челябинской области в строительной и жилищной сфере
Сегодня, 16:07
Общество
Компания «Ростелеком» подарила жителям Сатки «Классику на Дворцовой»
Сегодня, 15:05
Общество
Троим специалистам ГРЦ Макеева вручили государственные награды
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика