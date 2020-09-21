В Магнитогорске силовики выясняли между собой отношения

В Магнитогорске (Челябинская область) бойцы ОМОН приняли участие в областном чемпионате по практической стрельбе

В Магнитогорске завершился Чемпионат Челябинской области по практической стрельбе, проводимый в городе Магнитогорске. В нем приняли участие более 50 спортсменов Южного Урала, Свердловской и Оренбургской областей.

«Бойцы магнитогорского отряда мобильного особого назначения выступали в отдельной спецкатегории «Милитари». Сотрудники спецподразделения Росгвардии выполняли те же упражнения, что и спортсмены, но с существенными ограничениями по экипировки, вооружению и условию поражения мишеней. Кроме того, в ходе состязаний были отработаны нормативы медицинской подготовки», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Категория «Милитари» была создана нами специально для сотрудников и военнослужающих силовых структур, чтобы они могли отработать умения динамической и скоростной стрельбы, навыки поражения различных мишеней на неопределенных дистанциях», - рассказал главный судья соревнований, заместитель командира магнитогорского ОМОН подполковник полиции Юрий Игнатов.

Отметим, что бойцы южноуральского спецподразделения являются активными участниками спортивной жизни Магнитогорска. Росгвардейцы ежегодно принимают участие в мероприятиях, направленных на развитие здорового образа жизни, как в качестве спортсменов, так и в качестве организаторов.