В Магнитогорске сквер для благоустройства выберут сами жители

До конца мая жителям Магнитогорска (Челябинская область) предстоит определить городскую территорию, которая должна преобразиться в следующем году.

Спикер Собрания Александр Морозов призвал всех горожан принять участие в выборе общественной территории для обновления.

«Прошло почти две недели, как по всей стране, и у нас в городе тоже, идёт всероссийское голосование по выбору общественных территорий по программе «Единой России» - Формирование комфортной городской среды», - пояснил Александр Олегович.

Он напомнил кратко историю программы, которая действует с 2017 года: «За прошедшие пять лет в городе благоустроены Парк у Вечного огня, парк Экологический, бульвар «Огни Магнитки», парк Южный, набережная в парке у Вечного огня. А в этом году уже начались работы в правобережном сквере Трёх поколений и сквере им. П.И. Чайковского на левом берегу. Именно их выбрали горожане в прошлом году».

Рейтинговое голосование продолжится до 30 мая - каждый магнитогорец старше 14 лет может выбрать ту территорию, которая, по его мнению, должна быть изменена в первую очередь.

Голосование проходит круглосуточно на единой платформе - 74.gorodsreda.ru

Жители могут сами проголосовать за понравившийся сквер, а также прибегнуть к помощи волонтеров. Для этого задействовано 170 добровольцев, которые работают в торговых центрах и парках города.