27.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля
27.04.2022
Польша и Болгария останутся без российского газа, было бы справедливо, если бы не только из-за рублей
27.04.2022
Россиянина Ярошенко обменяли на гражданина США
27.04.2022
В Магнитогорске сквер для благоустройства выберут сами жители
27.04.2022
В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов
27.04.2022
Будут судить южноуральца, входившего в преступную группу, похитившую нефти на 128 миллионов рублей
В Магнитогорске сквер для благоустройства выберут сами жители
27.04.2022
Бюджет Магнитогорска назван максимально эффективным
27.04.2022
В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов
14.04.2022
В Магнитогорске благоустроят 45 дворов
30.03.2022
Депутаты Магнитогорска приняли отчёт главы города
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022