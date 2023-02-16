В Магнитогорске следователь с душой музыканта посвятил песню героям афганской войны

Полицейские из Магнитогорска (Челябинская область) плакали и аплодировали стоя – вчера, 15 февраля, на концерте в День вывода войск из Афганистана начальник отдела по расследованию преступлений СУ УМВД России отдела «Левобережный» майор Александр Суслов исполнил проникновенную песню собственного сочинения «Сыновья страны». Как оказалось, он не просто человек, который носит погоны. Он поэт, музыкант. а еще и автор гимна узбекского хоккейного клуба «ХУМО», за который болеет.

«…Господи, ты сохрани сыновей страны…», - это слова из песни, написанной силовиком в память о героях афганской войны.

«В начале появилось несколько строк: «О, мальчик мой…Жду домой…». Я отправил их Алине (Алина Васильева – дознаватель, коллега Александра – ред.) и стал ждать ее ответа. Она одобрила, и я сел за песню. Мы совместили ритмичную и мелодичную речь, попробовали записать… вот так родилось произведение под названием «Сыновья страны», премьера которого состоялась вчера на концерте в ДК «Орджоникидзе, - поделился историей создания песни Александр Суслов.

Строки из песни:

…Верю, что скоро наступит покой,

ветром из дома слышу голос родной.

Будто из детства

зов мамы родной:

Ой, мальчик мой,

Бог с тобой, жду домой…

Свою первую песню он написал в эпоху пандемии. Тогда от коронавируса скончался его лучший друг, и в память о нем появилась песня под названием «Другу».

А потом не только в России, но и в Республике Узбекистан узнали автора Александра Суслова, написавшего вместе с местным автором Борисом Капустиным гимн хоккейному клубу «ХУМО». Кстати, следователь является его ярым болельщиком.