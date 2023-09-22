Следователи УМВД по городу Магнитогорску доказали вину опасных братьев-разбойников

Следователи управления МВД России по городу Магнитогорску (Челябинская область) доказали вину двух братьев, совершавших разбойные нападения на территории Челябинской области и Республики Башкортостан

Обвиняемые – жители Магнитогорска 1981 и 1987 годов рождения, не имеющие постоянного места работы и ранее к уголовной ответственности не привлекавшиеся.

Раскрытию дерзких преступлений братьев способствовала совместная работа оперуполномоченных и следователей полиции, отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пятого сентября прошлого года злоумышленники под предлогом продажи автомобиля встретились с покупателем в Челябинске и попытались завладеть денежными средствами в размере свыше миллиона рублей. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР областного главка совместно с коллегами из уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску изъяли улики с места преступления, установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, и детально изучили все маршруты передвижения данного транспортного средства.

Проанализировав информацию, правоохранители сделали вывод, что подозреваемые прибыли из Магнитогорска с целью совершения преступления, к которому готовились заранее. Братья даже сделали фотографии автомобиля, который якобы собирались продать потерпевшему, который в ходе работы с сотрудниками полиции опознал одного из нападавших, после чего было принято решение о немедленном задержании подозреваемых.

Совместно с сотрудниками полиции УМВД России по городу Магнитогорску местные жители были задержаны. Полицейские изъяли одежду и огнестрельное оружие, из которого совершались преступления.

В ходе совместной работы оперативники установили, что один из подозреваемых причастен к совершению разбойных нападений на микрофинансовые организации в Магнитогорске. Кроме того, была получена информации о причастности братьев к разбойным нападениям в других регионах. Изъятые с мест преступлений гильзы были направлены для проведения баллистической экспертизы в Екатеринбург и Москву. В результате полученных сведений подтвердилась причастность магнитогорцев к совершению преступлений на территории Республики Башкортостан. Как выяснили полицейские, нападение произошло утром 27 июля 2022 года в селе Кусимовский Рудник Республики Башкортостан. С целью хищения чужого имущества в крупном размере вооруженные родственники проникли в дом местных жителей и с применением опасного для жизни насилия напали на супругов.

Расследуя уголовное дело, следователи следственной части следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску доказали, что два брата действовали в составе устойчивой вооруженной банды, используя огнестрельное оружие калибра девять миллиметров, нападали на граждан в целях хищения денежных средств в особо крупном размере.

Следователи проделали большую работу, собрав неопровержимые доказательства причастности братьев к совершению инкриминируемых им деяний. Сложность расследования данного уголовного дела заключалась в том, что преступления совершались в разных субъектах Российской Федерации.

В ходе следствия обвиняемые выдвигали многочисленные версии, которые были опровергнуты собранными по делу доказательствами. В общей сложности было проведено более 30 криминалистических экспертиз; 17 томов уголовного дела в полном объеме доказали причастность обвиняемых к разбойным нападениям в составе банды, совершаемым на территории Челябинской области и Республики Башкортостан.

В ходе следствия магнитогорцам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями следующими статьями УК РФ: 209 «Бандитизм», 162 «Разбой», 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» УК РФ.

Им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Челябинской области. Дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.