В Магнитогорске усовершенствовали правила благоустройства города

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) усовершенствовали правила благоустройства города. Документ пополнился нормами об устранении надписей на зданиях и сохранности фонтанов.

Иногда на зданиях и сооружениях появляются уродующие фасады вандальные надписи и информация о распространении наркотических средств. Теперь по предложению прокуратуры обязанность по удалению таких надписей ложится на плечи собственников зданий и арендаторов. Причем им теперь придется не просто удалять надписи или рисунки, но и восстанавливать пострадавший фасад в соответствии с требованиями к архитектурному облику города.

Также появилась поправка, касающаяся сохранности фонтанов и других искусственных водоемов. Она содержит запрет на загрязнение фонтанов, декоративных водоемов и иных водных устройств и их повреждений, а также соответственно запрет на купание в них в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.

Спикер городского собрания депутатов Александр Морозов акцентировал внимание на ответственности в случае нарушения перечисленных пунктов.

Он отметил, что нарушители на первый раз могут отделаться предупреждением, а за ним в случае неисполнения – уже последует штраф. При этом для граждан, которые не очистили фасад здания, размер штрафа может вырасти от тысячи до пяти, должностные лица заплатят от 5 до 50 тысяч, самым крупным штрафом накажут юридических лиц – от 50 до 500 тысяч рублей. Примерно в этих же пределах будет и штраф за порчу фонтанов. А вот любителям в жаркий зной охладиться в чашах фонтанов придется выложить от 500 до 2 тысяч рублей.

Новые поправки в правила благоустройства депутаты городского Собрания поддержали единогласно.