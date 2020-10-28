ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Магнитогорске усовершенствовали правила благоустройства города

Общество
Сегодня, 14:19
Размер текста

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) усовершенствовали правила благоустройства города. Документ пополнился нормами об устранении надписей на зданиях и сохранности фонтанов.

Иногда на зданиях и сооружениях появляются уродующие фасады вандальные надписи и информация о распространении наркотических средств. Теперь по предложению прокуратуры обязанность по удалению таких надписей ложится на плечи собственников зданий и арендаторов. Причем им теперь придется не просто удалять надписи или рисунки, но и восстанавливать пострадавший фасад в соответствии с требованиями к архитектурному облику города.

Также появилась поправка, касающаяся сохранности фонтанов и других искусственных водоемов. Она содержит запрет на загрязнение фонтанов, декоративных водоемов и иных водных устройств и их повреждений, а также соответственно запрет на купание в них в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.

 Спикер городского собрания депутатов Александр Морозов акцентировал внимание на ответственности в случае нарушения перечисленных пунктов.

Он отметил, что нарушители на первый раз могут отделаться предупреждением, а за ним в случае неисполнения – уже последует штраф. При этом для граждан, которые не очистили фасад здания, размер штрафа может вырасти от тысячи до пяти, должностные лица заплатят от 5 до 50 тысяч, самым крупным штрафом накажут юридических лиц – от 50 до 500 тысяч рублей. Примерно в этих же пределах будет и штраф за порчу фонтанов. А вот любителям в жаркий зной охладиться в чашах фонтанов придется выложить от 500 до 2 тысяч рублей.

Новые поправки в правила благоустройства депутаты городского Собрания поддержали единогласно.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Общество
Сегодня, 15:06
Магнитогорцы продолжат ездить льготно в общественном транспорте
Общество
Сегодня, 14:36
Власти Магнитогорска поддерживают любовь горожан к баням
Экономика
Сегодня, 12:58
Депутаты Магнитогорска обсудили земельный налог
Общество
23.09.20 16:05
Избран спикер Магнитогорского городского Собрания депутатов
Сегодня, 13:17
В Златоусте из-за угрозы распространения «ковида» закрыли кафе
Сегодня, 11:38
Электроснабжение потребителей Челябинской области, прерванное непогодой, восстановлено
Сегодня, 11:35
За сутки в Челябинской области подтверждено 148 новых случаев ковида в 22 муниципалитетах
Сегодня, 10:56
Южноуральские газовики обновили мобильное приложение «Личного кабинета»
Сегодня, 10:38
На уборку дорог в Челябинске выведено меньше техники
Сегодня, 10:15
ОНФ требует рекультивации земель, которые челябинскими чиновниками использовались для снегосвалок
Сегодня, 10:12
Металлурги ЧЦЗ прошли бесплатную вакцинацию от гриппа
Вчера, 18:45
Депутаты Челябинска изменили порядок проведения публичных слушаний
Вчера, 18:33
В Челябинске установят мемориальные бюсты Николая Патоличева и Хариса Юсупова
Вчера, 17:52
Анонсы событий и мероприятий на 28 октября
Среда обитания
Сегодня, 11:29
Наметился осторожный оптимизм
По защите Челябинского городского бора создана рабочая группа
Происшествия
Сегодня, 15:21
Хранил миллионы в коробке для обуви
ФСБ обнародовала видео обысков в доме у Тефтелева
Новости
Сегодня, 15:28
Общество
Разработки компании «Интерсвязь» пользуются все большей популярностью
Сегодня, 15:27
Федерация
Известный защитник Новороссии Бенес Айо получил временное убежище в РФ
Сегодня, 15:25
Культура
Челябинский театр драмы отмечает юбилей главного режиссёра
Сегодня, 15:06
Общество
Магнитогорцы продолжат ездить льготно в общественном транспорте
Сегодня, 14:52
Экономика
ВТБ выдал более 130 миллиардов рублей в рамках ипотеки с господдержкой
Материалы рубрики
Сегодня, 15:28
Общество
Разработки компании «Интерсвязь» пользуются все большей популярностью
Сегодня, 15:06
Общество
Магнитогорцы продолжат ездить льготно в общественном транспорте
Сегодня, 14:36
Общество
Власти Магнитогорска поддерживают любовь горожан к баням
Сегодня, 13:22
Общество
В Челябинске пройдёт конкурс красоты «Рожденная побеждать» для женщин на колясках
Сегодня, 13:17
Общество
В Златоусте из-за угрозы распространения «ковида» закрыли кафе
Теги
Александр Морозов
Магнитогорск
Магнитогорское городское Собрание депутатов
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика