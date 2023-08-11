В Магнитогорске выросла скорость интернета

МТС усилила LTE-сеть в Магнитогорске. Установка дополнительного телеком-оборудования на правом берегу города позволила увеличить скорость мобильного интернета на 20% сразу в нескольких микрорайонах.

МТС улучшила покрытие в правобережных районах города. Магнитогорцы отметят рост скорости мобильного интернета в районе образовательных учреждений, расположенных вблизи пересечения Карла Маркса и улицы Гагарина – Магнитогорской государственной консерватории, спортивного павильона МГТУ, а также Политехнического колледжа. Скорость LTE выросла у проспекта Ленина – в районе цирка и историко-краеведческого музея, а также в южной части города – в районе улиц 50-летия Магнитки, Советской и Зеленый лог.

«Мы развиваем сеть по всей Челябинской области и уделяем особое внимание городам Южного Урала – улучшаем покрытие не только в спальных районах, но и на других территориях – в популярных локациях, в местах, где сосредоточены предприятия. Для того, чтобы жители Магнитогорска могли с комфортом пользоваться сервисами нашей экосистемы, мы точечно провели работы по увеличению емкости сети для того, чтобы быстрого интернета хватало даже в условиях роста нагрузки», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начала года скорость мобильного интернета МТС выросла в Южноуральске, горнозаводской зоне Челябинской области – Миассе, Сатке, Юрюзани и Катав-Ивановске, а также в других городах региона.