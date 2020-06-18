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В местах сезонной миграции пернатых в Челябинской области установили птицезащитные устройства на ЛЭП

Общество
Сегодня, 17:32

В Еткульском районе Челябинской области установили птицезащитные устройства в местах сезонной миграции пернатых на двух воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ.

Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго, специалисты Центральных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» установили 120 птицезащитных устройств на опорах ЛЭП. Пять километров воздушной ЛЭП по южной стороне находятся на границе с Донгузловским природным заказником, расположенном в Красноармейском районе Челябинской области (территория заказника - 5973 гектара).

В ходе работ энергетики «Россети Урал» - «Челябэнерго» планируют установить еще 903 комплекта специальных устройств.

Всего в 2020 году на линиях электропередачи, находящихся вблизи водоемов, на путях миграции птиц и особо охраняемых природных территориях (ООПТ) запланировано установить 2 тысячи 575 комплектов ПЗУ на 858 опорах ЛЭП напряжением 6-110 кВ, в том числе - в Харлушевском и Карагайском государственных природных биологических заказниках Челябинской области.

Птицы часто используют опоры ЛЭП для отдыха, устраиваясь рядом с креплениями проводов. Взлетая, пернатые могут задеть краем крыла соседний провод и погибнуть от электрического разряда. Зачастую птицы выбирают опоры линий электропередачи в качестве места гнездования, а вместо сухих веток и прутьев нередко подбирают отрезки проволоки, которые при соприкосновении с токонесущим проводом вызывают короткое замыкание.

ПЗУ представляет собой цельный кожух из легкого полимерного материала, устойчивого к воздействиям окружающей среды, и устанавливается на опоры линий электропередачи напряжением 6-10 кВ. Установка специальных устройств предотвращает гибель птиц от удара током и обеспечивает снижение количества аварийных отключений ЛЭП, продлевает срок службы изоляторов.

Напомним, специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» проводят планомерную работу по природоохранной деятельности. В 2019 году на территории ответственности энергокомпании в Челябинской области специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» установили 2 тысячи 237 комплектов птицезащитных устройств на 745 опорах воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ общей протяженностью около 52 километра.

 

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