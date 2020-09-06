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В Миассе от коронавируса скончалась 42-летний врач

Общество
Сегодня, 14:57
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В Миасском городском округе (Челябинская область) от коронавирусной инфекции Covid-19 скончался врач-психиатр. Доктору был 41 год.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, женщина закончила Челябинскую государственную медицинскую академию в 2001 году. Интернатуру и ординатуру проходила на кафедре психиатрии, психотерапии, наркологии и медицинской психологии.

Осознанно выбрала для себя специальность врача-психиатра, любила заниматься поиском и анализом всех составляющих психической болезни.

В 2019 году талантливого и преданного своему делу врача назначили руководителем отдела по клинико-экспертной работе в «Городской больнице №2 г. Миасса».

Отзывчивый и мудрый доктор, профессионал, заслуживший огромное уважение как среди коллег, так и пациентов.

Министерство здравоохранения Челябинской области, коллектив городской больницы №2 выражают искренние соболезнования родным и близким, а также скорбят вмести с ними.

 

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