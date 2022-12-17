В Миассе построят новый крытый хоккейный каток

Новый крытый хоккейный каток будет построен в Миасском городском округе. Соответствующие договоренности достигнуты в ходе визита губернатора Челябинской области Алексея Текслера в муниципалитет.

«Хорошая новость. С компанией «Папилон» договорились о совместном строительстве в Миассе крытого хоккейного катка. В городе такого нет, но он нужен», - сообщил глава региона на своих официальных страничках в соцсетях.

В ходе рабочего визита в регион Алексей Текслер вместе с главой побывал на тренировке хоккейного отделения школы олимпийского резерва «Вертикаль», где осмотрел помещения школы, пообщался со спортсменами.

Глава региона оценил ход строительства «Физкультурно-спортивного комплекса «Центр скалолазания», открытие которого планируется на конец 2024 года.

Здание состоит из трех условных блоков для занятий скалолазанием людей разных возрастных групп. Как рассказал глава города Григорий Тонких на своей странице, на сегодня проложены сети водоснабжения и водоотведения, выполнены работы по разработке котлована, вынесен электрический кабель из «пятна» застройки на опоры. Продолжается устройство фундаментов под каркас здания и выполнена подпорная стенка по фундаменту существующего тренажера.

Губернатор также побывал в Образовательном центре, открытом три месяца назад. По его мнению, в центре созданы отличные условия для учебы, развития, спортивных занятий. В Миассе замечательные дети.

Алексей Текслер также посетил новый логистический центр запасных частей, принял участие в праздновании юбилея Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева.