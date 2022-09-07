В Миассе разрушается новый сквер за семь миллионов рублей

В Миассе (Челябинская область) разрушается новый сквер за семь миллионов рублей. О проблеме сообщает в своем телеграм-канале Народный фронт.

«Работы выполнены и приняты. Предполагалось, что за эту сумму жители получат современную детскую площадку, крутые качели, уютную зону отдыха со скамейками и красивую инсталляцию для фото. Но что-то пошло не так. Подрядчик ООО «Эксперт» оказался не очень-то экспертом и сперва затянул сроки, а потом стал наверстывать упущенное. Возможно, это и сказалось на качестве», - отмечают в ОНФ в Челябинской области.

По словам общественников, жителям Миасса обещали зоны отдыха с просторными скамейками, где места хватит всем, а в итоге здесь можно играть в «горячие стулья»: кто успел, тот и сел (повезло, если не зацепился одеждой).

Вместо того чтобы любоваться красивой инсталляцией в виде надписи, горожане теперь вынуждены играть в «Поле чудес», угадывая, какой буквы не хватает.

«Обещано: современные качели и карусели на новой детской площадке. Сделано: опасная центрифуга, на которой уже случались ЧП; рваное покрытие, хлипкие игровые конструкции», - сообщают в региональном отделении Народного фронта.

В администрации Миасса по запросу агентства «Урал-пресс-информ» готовят комментарий по данной проблеме.