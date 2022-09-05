В Миассе установлен памятный знак на месте взорванного первого православного храма

В Миассе (Челябинская область) на бывшей Церковной площади установлен памятный камень на месте первого каменного православного храма в городе - Петропавловского храма, построенного более 200 лет назад и взорванного в 1936 году. Рядом с памятным камнем появится и Поклонный крест.

Строительство храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Миассе началось в 1808 году, он был освещен в 1815 году.

Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, величественный храм был воздвигнут на площади Труда, до революции она называлась Церковной площадью.

Петропавловская церковь в Миассе была самая большая, в ней числилось 15 тысяч 557 прихожан. В 1887 году при церкви была открыта первая церковно-приходская школа. Петропавловская церковь была огорожена, на её территории захоронены священнослужители и почётные горожане.

В 1932 году храм был закрыт постановлением Уральского облсовета, в 1936-1937 годах церковь разрушили. Кирпичная кладка была такой прочной, что ее разобрать на кирпичики не получилось и ее взорвали.

Место для установки камня предоставила администрация города в августе 2022 года. В скором времени рядом с памятным камнем планируется поставить и Поклонный крест.

Почти столетие назад рядом с Петропавловской церковью был установлен памятник В. И. Ленину (он был заложен в январе 1924 года). После разрушения храма памятник передвинули в центр площади. Сейчас от старого памятника осталось лишь гранитное основание.

Городской краеведческий музей Миасса ежегодно, в середине июля, проводит костюмированное шествие по улицам старого города, а на месте, где стоял храм, устраивается передвижная фотовыставка, вспоминается история храма, города.