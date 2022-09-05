05.09.2022
В Челябинской области растет смертность от коронавируса
05.09.2022
В Челябинске готовят к озеленению будущий инклюзивный сквер
05.09.2022
Челябинцам представили проект благоустройства пешеходной зоны проспекта Победы
05.09.2022
Жительница Троицка стала очередной жертвой телефонных аферистов, «подарив» им 600 тысяч рублей
05.09.2022
СК проводит проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Магнитогорске
04.09.2022
За сутки заболело ковидом 708 южноуральцев, выздоровело 413, умер один
В Миассе установлен памятный знак на месте взорванного первого православного храма
19.08.2022
В пятницу православные отмечают праздник Преображения Господня, или Яблочный Спас
16.08.2022
В поселке Сосновка освятят купола и кресты строящегося храма
15.08.2022
Митрополит и супруга губернатора заложили новую традицию в Челябинске
08.08.2022
В Челябинске помолились за российское воинство
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022