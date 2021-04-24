В Миассе водитель ВАЗа насмерть сбил подростка

Сегодня, 24 апреля, в Миассе (Челябинская область) 46-летняя женщина и 15-летняя девочка, переходившие дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, попали под колеса машины ВАЗ-21101. Подросток от полученных травм скончалась, сообщили в ОГИБДД города.

ДТП случилось в 11.40 в районе дома №189 на улице 8 Марта. По данным ОГИБДД Миасса, 46-летний водитель ВАЗа сначала сбил двоих пешеходов. Потом он направил машину на маршрутный автобус ПАЗ, который остановился на остановке общественного транспорта.

“В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход от полученных травм скончалась в медицинском учреждении”, - прокомментировали в городской Госавтоиснпекции.

46-летняя женщина, которая шла вместе с подростком, получила травмы. Ее госпитализировали в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.