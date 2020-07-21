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В Миасском округе снят режим ЧС, но сохранен особый противопожарный режим

Общество
Вчера, 23:37
Автор: 
Олеся Денисова

В Миасском городском округе (Челябинская область) снят режим чрезвычайной ситуации, введенный в полдень 19 июля в связи с большим количеством возгораний в лесах.

Напомним, в течение нескольких дней в Тургоякском лесничестве продолжался лесной пожар, огонь охватил площадь 120 гектар. Для недопущения распространения огня была проведена опашка территории, пришлось проводить ее вручную, без использования тяжёлой техники, так как местность скалистая.

В воскресенье и понедельник прошли ливневые дожди, но и после них оставались очаги, поэтому вновь была проведена разведка и полностью ликвидировано возгорание.

Как рассказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров, пожар полностью ликвидирован.

Как сообщили в администрации Миасса, режим ЧС в округе отменен в полдень 21 июля.

В то же время на территории Миасского городского округа действует особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов и разведение огня.

«Любой палаточный отдых на территории Тургояка находится под запретом. Размещение возможно только на территориях баз отдыха», - предупредили в мэрии.

В ГУ лесами уточнили, особый противопожарный режим продолжает действовать в Брединском, Карталинском, Аргаяшском, Пластовском, Увельском, Чебаркульском, Уйском, Чесменском муниципальных районов, Миасском городском округе и городе Челябинске.

Всего, с начала пожароопасного сезона, на территории лесного фонда области произошло 499 лесных пожаров на площади 2927,86 гектара.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
режим ЧС
особый противопожарный режим
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