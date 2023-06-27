В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим

На территории национального парка «Таганай» и нацпарка «Зигальга» (Челябинская область) прекращено действие особого противопожарного режима.

«Бесплатные стоянки на территории национального парка вновь открыты», - сообщает пресс-служба нацпарка Таганай.

Туристы могут установить палатку и развести костёр у Горбатого моста, а также на стоянках «Весёлый ключ» и «Гарбера».

Кроме того, администрация Катав-Ивановского района сняла запрет на вход в леса. Особый противопожарный режим в муниципалитете был введен с третьего апреля из-за бушевавших тогда лесных пожаров. Национальный парк «Зигальга» временно закрыли для посещения.

«Сейчас остроту проблемы свели на нет дожди и прохладная погода. Потому национальный парк «Зигальга» вновь открывается для туристов», - сообщили в пресс-служба нацпарка.

Всем будущим посетителям парка напоминают, что прекращение действия особого противопожарного режима не дает повода для небрежного обращения с огнём. «Когда вы покидаете лагерь, вспомните правило трёх «п»: пролить, перемешать, проверить. Только тогда ваш костер не станет причиной большой беды», - рекомендуют в пресс-служба «Таганая».

Как уже сообщало агентство, с 23 июня 2023 года в Челябинской области отменен особый противопожарный режим, действовавший на территории региона более двух месяцев.