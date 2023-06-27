27.06.2023
В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Игнатия Вандышева
27.06.2023
«Как продвигалась сталь»: к 90-летнему юбилею службы сбыта ММК выпустили уникальную книгу
27.06.2023
Пожар в челябинской квартире произошел из-за «теплого пола»
27.06.2023
Автобусный маршрут №158К «Белый Хутор – Чичерина» теперь обслуживает другой перевозчик
27.06.2023
В Челябинске задержан подозреваемый в осквернении могил на Градском кладбище
26.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 июня (18+)
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
14.06.2023
На Таганае раньше обычного зацвел любовный корень
10.06.2023
На Таганае отмечают нашествие злостных вредителей
09.06.2023
«Таганай» представил свой опыт организации экопросвещения
09.06.2023
На Таганае случилось нашествие боярышниц
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023