С 23 июня 2023 года в Челябинской области отменен особый противопожарный режим, действовавший на территории региона более двух месяцев. Соответствующее постановление правительства Челябинской области подписал губернатор Алексей Текслер.

«Отменить с 23 июня 2023 года на территории Челябинской области особый противопожарный режим», - говорится в документе.

Несмотря на снятые ограничения, сотрудники МЧС призывают население к соблюдению правил пожарной безопасности.

Напомним, пожароопасный сезон на большей части территории Челябинской области начался первого апреля, в горнозаводской зоне – с 20 апреля. Особый противопожарный режим был введен на всей территории региона с 12 апреля.