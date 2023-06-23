23.06.2023
Госкомпания продает участок в лесном массиве под Миассом и здания в Челябинске
23.06.2023
В Челябинске благоустройство дворов по нацпроекту выполнено на две трети
23.06.2023
В Челябинске более 13% проб холодной воды и 28,6% горячей не соответствовало нормативам
23.06.2023
Аспиранты ЮУрГГПУ из Китая успешно защитили кандидатские диссертации
23.06.2023
В Кусе полицейские смогли задержать курьера мошенников
23.06.2023
Герои сказки расскажут челябинским школьникам, как обращаться с газовыми приборами
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
16.06.2023
В Кыштыме с 16 июня отменили особый противопожарный режим, по всей области ОПР действует
31.05.2023
Жительница Трехгорного заплатит за костер в лесу у реки Юрюзань
12.04.2023
В Челябинской области введены дополнительные противопожарные меры
12.04.2023
На Таганае в связи с особым противопожарным режимом закрыли бесплатные стоянки
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023