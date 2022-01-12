В микрорайоне «Академ- Riverside» Челябинска открылась долгожданная школа

В одном из самых густонаселенных и быстрорастущих районов Челябинска - микрорайоне № 1 «Академ- Riverside» Северо-Западного планировочного района (Калининский район) – открылась долгожданная школа. Ее строительство завершилось на девять месяцев раньше установленного срока.

Сегодня, 12 января, в образовательном центре №7 на 1100 мест начался учебный процесс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел новое учреждение.

«Я сейчас пообщался с родителями, действительно, они довольны. Был построен такой большой микрорайон, но, к сожалению, не была построена надлежащая социальная инфраструктура, в частности школа. Мы приняли решение и построили школу на полгода раньше срока. Это очень важно, многие родители возили детей в другие школы. И детям, и родителям неудобно, трафик на дорогах соответствующий», – рассказал Алексей Текслер.

Директор школы, почетный работник воспитания и просвещения РФ Ольга Лежнина отметила, что новая школа оборудована всем необходимым:

- предметными лабораториями по естествознанию, химии, физике, робототехнике, информатике и др.;

- двумя спортивными залами, тренажерным и хореографическим залами, стадионом;

- уличными баскетбольно-волейбольной площадкой, площадкой с тренажерами, полем для мини-футбола и гольфа;

- системой видеонаблюдения и пропускным режимом;

- возможностью получения дополнительного образования сразу по нескольким направлениям;

- столовой на 500 мест с отдельными входами для обучающихся младшего, среднего и старшего звена.

Строительство школы осуществлялось в микрорайоне «Академ Риверсайд» в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональной госпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Челябинской области». Стоимость проекта – 951 миллионов рублей. Деньги на строительство были предусмотрены в федеральном бюджете на 2022-2023 годы. Губернатор сумел решить вопрос с ускорением финансирования. В 2021 году были выделены средства из федерального бюджета на завершение строительства учебного заведения, что позволило сдать объект с опережением графика.

В Челябинской области ведется активное строительство соцобъектов.

В 2022 году планируется открыть девять школ, включая школу-детский сад в селе А́йлино, о судьбе которой жители спрашивали губернатора на «прямой линии» в декабре 2021 года.

Челябинская область получит на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2022 году 487 миллионов 917,6 тысячи рублей, в 2023 году – 521 миллион 602,6 тысячи рублей, в 2,24 году – 109 миллионов 915,3 тысячи рублей.

Кроме того, по государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» региону будет ежегодно направляться по 109,7 миллиона в период с 2025 по 2037 годы.

Кроме того, Челябинская область, первой в стране, стала применять новый инструмент для строительства школ - принцип концессии с банком развития ВЭБ.РФ. В пресс-службе минобрнауки уточнили, в рамках государственно-частного партнерства с ВЭБ.РФ, НПО «Просвещение» и ООО «ПроШкола» в Челябинске будет построена новая школа в «Ньютоне» на 1520 мест, школы в микрорайонах №33 и №34, школа на улице Татищева (между «Метраном» и микрорайоном «Парковый-2»). По всем школьным зданиям разработана проектная документация. Срок ввода в эксплуатацию по всем объектам -2023-2024 годы.

Новые объекты возводятся не только в крупных городах, но и в районах области. Построены школы в Верхнеуральске и Кунашаке. «В целом минимум за три года будет построено 22 новых школы. Это, действительно, рекордное количество школ», - подчеркнул Текслер.

В регионе большие планы открытию новых мест в дошкольных учреждениях. В 2021 году в Челябинской области открыли девять детских садов (на 1700 мест), в Челябинске, в Магнитогорске – в Коркино. В 2022 году завершится строительство 10 детсадов, из них семь – в Челябинске, два – в Копейске, один – в Сосновском районе.

ФОТО: пресс-служба губернатора