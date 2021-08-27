Школа в микрорайоне «Академ- Riverside» Челябинска не откроется в День знаний

В День знаний, первого сентября, долгожданная школа в микрорайоне № 1 «Академ- Riverside» Северо-Западного планировочного района (Калининский район Челябинска) не начнет учебный процесс, хотя темпы строительства были существенно ускорены. Строительные работы планируется завершить в ближайшее время.

«Академ- Riverside» – один из самых густонаселенных районов Челябинска и жители уже давно ждут новую школу, а пока вынуждены возить своих детей в учебные заведения иных микрорайонов.

Образовательный центр № 7 расположился по адресу: ул. 40 лет Победы, 48. Проектная мощность школы -1100 мест.

Как сообщает пресс-служба правительства и губернатора Челябинской области, на достройку учебного заведения были выделены средства из федерального бюджета, что позволило завершить строительство с опережением графика.

Стройка ведется в рамках государственной программы «Стимул». Изначально планировалось сдать школу в микрорайоне «Академ- Riverside» в 2022 году. Деньги на ее строительство были предусмотрены в федеральном бюджете на 2022-2023 годы.

В феврале 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным вопрос ускорения финансирования строительства социально значимого объекта в ходе рабочего визита вице-премьера в регион.

Челябинской области по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина было выделено более 270 миллиона рублей на досрочное завершение строительства. Темпы возведения ускорились, не первого сентября в школе еще не начнется учебный процесс.

«В настоящее время здание школы в микрорайоне «Академ- Riverside» находится в высокой степени готовности, - сообщает управление образования Челябинска. - Образовательный процесс будет организован после сдачи здания в эксплуатацию и получения лицензии на осуществление образовательной деятельности».

С 23 август началась предварительная запись в ОП №27. Записаться можно по телефону: 8 (996) 235-95-72 или направив сведения по форме на адрес электронной почты школы akadem7oc@yandex.ru. Запись проводится с понедельника по пятницу с девяти до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов.

Также в течение последнего квартала 2021 года будут введены в эксплуатацию здания двух школ (на 500 мест каждая) в Верхнеуральском и Кунашакском районах.

Кроме того, поставлена задача до конца года достроить школу-детсад (на 250 школьников и 50 дошкольников) в деревне Сарафаново (Чебаркульский район). Учебное заведение планировалось возвести в 2020 году, потом сроки были перенесены на первое сентября 2021 года и теперь вновь сдвинуты на декабрь. Пока нет уверенности, что школу сдадут к концу текущего года.

В стадии строительства находится школа в микрорайоне Тугайкуль в Копейске, но срок ее сдачи перенесли на один год.

«В течение предстоящего учебного года ожидаем пуск в эксплуатацию еще двух школ. Одна школа (на 1100 мест) - в поселке Западный (Сосновский район, рядом с поселком «Привилегия», недалеко от Челябинска), вторая с дошкольным структурным подразделением - в Миассе», - рассказал ранее министр образования и науки региона Александр Кузнецов. Оба учебных заведения планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2022 года.