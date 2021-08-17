Жители Айлино: Разгромили школу на ремонт и ничего не делается

Единственная школа в селе Айлино (Саткинский район) закрыта на ремонт, но работы на объекте не ведутся. Жители переживают, где будут учиться их дети и просят губернатора Алексея Текслера приехать к ним и на месте во всем разобраться.

«Вот было бы хорошо, если бы вы срочно съездили в с. Айлино, Саткинский район, там разгромили школу на ремонт, а воз и ныне там, ничего не делается, - написала Лариса Хайрулина в группе «Алексей Текслер» ВКонтакте. – По-моему, без вас там ничего не получится, люди в шоке, детей это касается, вопрос серьёзный, помогите сельчанам. Местные власти готовят встречу с сельчанами, было бы хорошо, если бы время для этого нашли».

Как сообщается на сайте школы, здание было закрыто на капитальный ремонт первого мая 2021 года (в течение мая школьники обучались дистанционно).

Реконструкция проводится по программе «Капитальное строительство в Челябинской области». При проведении работ вскрылась проблема, которая касается безопасности детей, поэтому ремонт потребуется капитальный, с экспертизой. И сроки завершения были перенесены на конец августа 2022 года.

Согласно распоряжению главы Саткинского района Александра Глазкова, на время реконструкции школьники села Айлино будут учиться в школе рабочего поселка Межевой.

«Школа будет работать в две смены. Детей будут подвозить на школьном автобусе вместе с учителями, - пояснили в пресс-службе минобрнауки региона. - То есть учителя из Айлино будут приезжать вместе со своими классами в Межевой и проводить там обучение. Затем так же они будут возвращаться обратно».

После реконструкции в здании учебного заведения разместится детский сад на 80 мест и школа.