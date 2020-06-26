В минсоце Челябинской области новое назначение
Заместителем министра социальных отношений Челябинской области назначена Любовь Истомина.
Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 26 июня 2020 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Постановление вступает в силу с момента подписания.
Любовь Истомина окончила Златоустовский филиал Челябинского технического университета, работала ведущим специалистом отдела по делам военнослужащих и их семей, начальником отдела жилищных субсидий.
С 2010 года до настоящего момента возглавляла управление социальных гарантий и льгот министерства социальных отношений Челябинской области.
Напомним, с пятого ноября 2019 года министерством социальных отношений руководит Ирина Буторина. В апреле 2020 года первым заместителем министра назначена Ирина Скалунова.
Еще одну должность зама занимает Татьяна Зисман (работает на этом посту с ноября 2019 года). Вакантную должность заместителя министра заняла Любовь Истомина. Все ставки замов заполнены.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.