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В минсоце Челябинской области новое назначение

Общество
Вчера, 23:59
Автор: 
Олеся Денисова

Заместителем министра социальных отношений Челябинской области назначена Любовь Истомина.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 26 июня 2020 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

Любовь Истомина окончила Златоустовский филиал Челябинского технического университета, работала ведущим специалистом отдела по делам военнослужащих и их семей, начальником отдела жилищных субсидий.

С 2010 года до настоящего момента возглавляла управление социальных гарантий и льгот министерства социальных отношений Челябинской области.

Напомним, с пятого ноября 2019 года министерством социальных отношений руководит Ирина Буторина. В апреле 2020 года первым заместителем министра назначена Ирина Скалунова.

Еще одну должность зама занимает Татьяна Зисман (работает на этом посту с ноября 2019 года). Вакантную должность заместителя министра заняла Любовь Истомина. Все ставки замов заполнены.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Министерство социальных отношений Челябинской области
Ирина Буторина
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