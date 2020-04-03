Новое кадровое назначение в правительстве Челябинской области

Первым заместителем министра социальных отношений Челябинской области назначена Ирина Скалунова.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном сайте правительства региона.

Ранее должность первого зама в министерстве занимала Татьяна Ильина. Она покинула этот пост в 31 декабря 2019 года по собственной инициативе, проработав на этом месте с 2014 года.

Напомним, с пятого ноября 2019 года министерством социальных отношений руководит Ирина Буторина. В феврале 2020 года пост замминистра освободила по собственной инициативе Рамиля Хайритдинова, проработав в этой должности более восьми с половиной лет. Пока ставка остается вакантной. Еще одну должность зама занимает Татьяна Зисман (работает на этом месте с ноября 2019 года).

Справка

Ирина Георгиевна Скалунова родилась 2 апреля в Свердловской области, в 1990 году закончила Свердловский государственный педагогический институт.

Ирина Скалунова 23 года отработала в школах Екатеринбурга сначала учителем, потом замдиректора и директором (с 1983 по 2006 годы). С 2007 по 2010 году трудилась в минобрнауки России.

Ирина Скалунова была принята на должность заместителя министра образования и науки области 23 августа 2010 года. За два месяца до этого ее супруг - – генерал-лейтенант полиции Владимир Скалунов– был назначен начальником ГУ МВД по Челябинской области. На этом посту генерал отработал по август 2014 года. В феврале 2017 года Ирина Скалунова была уволена с должности замминистра образования области в связи с сокращением должности.

С 2017 года по настоящее время возглавляла Областной Центр дополнительного образования детей.