В Москве увековечили подвиг Челябинска в годы Великой Отечественной

В Москве увековечили подвиг Челябинске: в столице установлен памятный знак в честь присвоения столице Южного Урала почетного звания «Город трудовой доблести».

Торжественная церемония открытия состоялась в субботу, 17-го сентября, на улице Челябинской в Восточном административном округе Москвы.

Как напоминают в пресс-службе мэрии, в июне 2020-го года указом президента РФ за значительный вклад жителей южноуральской столицы в победу в Великой Отечественной войне Челябинску присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». Областной центр вошел в число первых российских городов, получивших это гордое звание.

Памятный знак установлен по инициативе южноуральского землячества в Москве - РОО «Челябинцы». Он окружен трубами, которые символизируют металлургическую мощь города и изготовлены на Челябинском трубопрокатном заводе. Центральным элементом композиции стал серо-розовый гранитный камень, доставленный в столицу Магнитогорским металлургическим комбинатом.

«Этот памятный знак будет напоминать нашим жителям о промышленной мощи городов Южного Урала и человеческом потенциале, которые хранят эти города. Не случайно трубы расположены в форме пятиконечной звезды, напоминая нам с вами, что каждый второй танк, каждый третий снаряд в годы Великой Отечественной войны был произведен в Челябинске», - подчеркнул перфект Восточного административного округа Москвы Николай Алешин.

От лица администрации Челябинска и его жителей инициаторов и всех причастных к возведению памятного знака поблагодарил вице-мэр Сергей Авдеев: «Я очень рад, что несмотря на две тысячи километров, которые разделяют столицу нашей Родины и столицу Южного Урала, у нас установлена прочная связь, а сегодняшний день сделает ее еще крепче. Благодарю всех за огромные усилия, которые были приложены для возведения этого памятного знака».

Как рассказали в префектуре ВАО, второй памятный знак – железную руду, заложили на Магнитогорской улице Москвы. Она станет частью будущей монументальной композиции, посвященной Магнитогорску.

«Восточный округ столицы тесно дружит с городами Урала. Много улиц на востоке Москвы носят названия его городов. Кроме Челябинской и Магнитогорской, это Златоустовская, Уральская, Оренбургская, Курганская», - отметил префект Николай Алешин.

Улицы Челябинская и Магнитогорская получили свое название в честь крупнейших городов Южного Урала в 1975-м году.