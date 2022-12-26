В новогодние праздники аварийно-диспетчерские службы Челябинска будут работать в усиленном режиме

В новогодние праздники аварийно-диспетчерские службы Челябинска и коммунальщики будут работать в усиленном режиме.

Об том сообщил сегодня, 26 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации города сообщил заместитель главы администрации Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Астахов отметил, что с 31 декабря по восьмое января для оперативного контроля будут дежурить сотрудники УЖКХ администрации Челябинска.

«Для мониторинга за эксплуатацией жилищного фонда на предприятиях ЖКХ утверждены графики дежурств руководителей. Работа аварийно-диспетчерских служб также будет организована в усиленном режиме. Управляющие компании также организуют дежурство аварийных бригад и выведут в снегопады дворников», - сказал Астахов.

Автобусы, трамваи и троллейбусы в Челябинске в новогодние праздники будут работать по режиму выходного дня.

«Составлены графики работы общественного транспорта в выходные и праздничные дни, они согласованы с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Общественный транспорт будет работать по режиму выходного дня»,- сказал заместитель главы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Телефоны экстренных служб будут размещены на сайте администрации Челябинска.