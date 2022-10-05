В октябре челябинские водители не смогут ездить по переулку Молодежному

В Челябинске в октябре водители не смогут ездить по переулку Молодежному.

Завтра, шестого октября, в восемь часов утра здесь вводится ограничение движение. Речь о закрытии для автомобилистов участка в районе дома №4/1 по проспекту Ленина.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, движение закроют по причине строительства сетей газоснабжения. Срок окончания работ – 30-е октября.

Челябинские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.