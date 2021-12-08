В Озерске – новый прокурор

В Озерске (Челябинская область) – новый прокурор. На эту должность сроком на пять лет назначен старший советник юстиции Сергей Волков.

В органах прокуратуры Российской Федерации Сергей Викторович работает более 23-х лет, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме прочего, Сергей Волков работал прокурором ЗАТО Лесной Свердловской области, с 2017-го года занимал должность прокурора Кыштыма.

Отметим, предшественником Волкова на должности прокурора Озерска являлся Алексей Вахрушев, который в июле этого года был назначен прокурором Тракторозаводского района Челябинска