08.12.2021
В Озерске – новый прокурор
08.12.2021
Ватерполистки «Уралочки» выиграли два тура чемпионата России и едут в Венгрию
08.12.2021
О новых формах социально-трудовых отношений узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
08.12.2021
Исторический музей будет дарить южноуральцам новогоднее волшебство
08.12.2021
Южноуральцев все сильнее покоряет TikTok, однако ВКонтакте - вне конкуренции
08.12.2021
За сутки заболело ковидом 630 южноуральцев, умерло 29 человек
В Озерске – новый прокурор
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021