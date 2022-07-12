В Озерске открылась всероссийская студенческая стройка «Мирный атом»

В городе Озерске Челябинской области состоялось открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом». В этом году участниками трудового проекта на базе ФГУП «ПО «Маяк» стали 560 студентов в составе 42 отрядов со всей России.

Летом 2022-го года студенты собираются выполнять демонтажные, штукатурно-малярные, арматурные и бетонные работы, а также заниматься благоустройством территории и работой с инженерно-технической документацией. Кроме того, студотрядовцы будут задействованы на заводах в ремонтно-строительном управлении и на приборно-механическом заводе.

Перед участниками мероприятия выступили генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев и командир Центрального штаба МООО «Российские Студенческие Отряды» Дмитрий Парамонов.

Руководство сказало бойцам напутственные слова, а командиры студенческих строительных отрядов России получили путевки в трудовой семестр на объекте. После приветственных слов молодежь передала эстафету открытий другим стройкам.

«Открытие всероссийской стройки – это яркое событие в жизни каждого отряда. Было приятно видеть знакомых ребят с прошлых лет. Хочется, чтобы все бойцы показали достойный уровень, высокие производственные показатели и качественную комиссарскую деятельность!», – сказал командир ССО «Гранит» Рафаил Муратгалин.

Отметим, что сероссийская студенческая стройка «Мирный атом» проходит на «Маяке» восьмой год подряд.