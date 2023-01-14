14.01.2023
В Челябинске выявляют поддельные купюры: как распознать фальшивку
14.01.2023
Смертельная авария в Златоусте
13.01.2023
В выходные в рельсовом автобусе Челябинск-Екатеринбург увеличат число вагонов
13.01.2023
В субботу «Ласточка» не будет курсировать между Челябинском и Магнитогорском
13.01.2023
Дед Мороз и его цифровые помощники приняли почти триста звонков от юных челябинцев
13.01.2023
Из-за поломки самолета в аэропорту Магнитогорска задерживается вылет борта в Москву
В Озерске продолжаются работы по устранению крупной коммунальной аварии
22.12.2022
Комсомольский проспект окончательно «высушат» до 17 часов
18.04.2022
Жители Красногорска уже пять суток без водоснабжения: Нас кто-нибудь услышит?
31.05.2021
Новое происшествие на водоводе в Коркинском районе
21.05.2021
В Коркино и Розе возобновлена подача воды, но ремонтные работы продолжаются
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023