В Озерске продолжаются работы по устранению крупной коммунальной аварии

В Озерске (Челябинская область) коммунальщики продолжают устранять последствия утечки на магистральном водопроводе холодного водоснабжения по проспекту Ленина, которая произошла 13 января.

Сегодня, 14 января, специалисты ремонтной бригады приступили к земляным работам на месте аварии. Первый заместитель главы округа Иван Сбитнев находится на участке и контролирует процесс.

«Подача холодной воды в пяти близлежащих домах приостановлена. У дома № 32 по проспекту Ленина будет установлен стендер, чтобы жители могли набирать воду для бытовых нужд», - рассказали в администрации Озерска.

О завершении восстановительных работ на проспекте Ленина будет сообщено дополнительно.