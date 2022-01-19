В период роста заболеваемости ковидом больничный можно будет оформить заочно

В период подъема уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией больничные листы можно будет оформлять заочно, а назначенные ранее меры соцподдержки продлять без заявлений.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«Планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъёма заболеваемости», - сообщила Татьяна Голикова. По ее словам, эти технологии уже использовали в период первой волны и позже, они показали свою эффективность.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что в настоящее время правительство прорабатывает возможность закрытия электронного больничного без посещения поликлиники. «Решением Правительства организована, как Вы сказали, удалённая выдача электронного листка нетрудоспособности. Прорабатывается также возможность его закрытия без визита в поликлинику», - отметил замглавы кабмина.

Власти Челябинской области уже прорабатывают возможность дистанционного открытия и закрытия больничного листа в период роста числа заболевших. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 19 января.

«Больничные листы максимально будут выписываться дистанционно», - рассказала Ирина Гехт. Заболевший вызывает врача на дом, доктор делает экспресс-тест на коронавирус и в случае получения положительного результата сразу открывает больничный.

«Мы думаем, как оптимизировать ситуацию. Если в ковидной поликлинике будет получен положительный тест, естественно, при наличии симптомов, также открывается больничный прямо в этой поликлинике. Сейчас максимально прорабатываем случаи возможности открытия больничного дистанционно. Но без осмотра врача, к сожалению, это невозможно по действующему законодательству», - уточнила Ирина Гехт.

Если в ковидную поликлинику Челябинска приедет на прием заболевший житель из других городов и районов области, то ему также откроют больничный (в случае ПЦР-подтверждения ковида). «У нас единая информационная система, ему будет открыт больничный, а закрывать его он будет по месту жительства», - уточнила первый вице-губернатор.