19.01.2022
Опасная работа: в Челябинске избили и обокрали курьера по доставке продуктов на дом
19.01.2022
Уголовника, зарезавшего водителя в Магнитогорске, отправили в СИЗО
19.01.2022
Скокова обеспокоил рост ДТП с участием пешеходов
19.01.2022
Скоков: Руководитель не имеет морального права требовать от подчиненных того, чему сам не соответствует
19.01.2022
Этно-фестиваль "NEWFEST "ZAMAN" получил грант Президента РФ
19.01.2022
Турция пригласила лидеров России и Украины за стол переговоров
В период роста заболеваемости ковидом больничный можно будет оформить заочно
19.01.2022
Будут ли переводить школьников Челябинской области на дистант
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
В Челябинской области стало стремительно расти число подтвержденных случаев ковида за сутки
19.01.2022
Дома-интернаты переведут на закрытый режим из-за распространения омикрон-штамма
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022