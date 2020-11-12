В первую зеркальную дату ноября в Челябинской области родилось 82 новые семьи

В очередную зеркальную дату - 11.11. - в Челябинской области поженились 82 пары, в том числе 35 новых семей было создано в столице Южного Урала, 11 – в Магнитогорске.

Брачные церемонии 11-го ноября провели сотрудники 35-ти отделов ЗАГС муниципальных образований региона.

«Берегите друг друга, старайтесь понимать друг друга, вместе переживать все радости и горести. Пусть союз ваш будет крепким и долгим, пусть дом ваш будет наполнен детским смехом, теплом и дружбой», - напутствует новорожденные семьи Южного Урала коллектив госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области.

Красивые даты, цифры в которых повторяются, жители региона выбирают днем своей свадьбы с большим удовольствием. Например, 10.10.2020 и 20.10.2020 в Челябинской области законным браком сочетались в общей сложности 338 пар. Десятое октября выпало на выходной - субботу, а вот 20-е октября, как и 11-е ноября, было будним днем.