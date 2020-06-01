В подземелье у входа на челябинскую Кировку больше никто не купит сосиски в тесте и шаурму

В подземном переходе на площади Революции Челябинска начался демонтаж торговых павильонов. Об этом событии радостно сообщил урбанист Лев Владов.

Он отметил, что в результате разборки подземных конструкций обнажились "прекрасные надписи навигации с советских времен".

"Если вы завтра спуститесь в подземный переход у входа на Кировку, то почувствуете непривычный простор. Коридоры станут шире почти в два раза. Мнения горожан в связи с демонтажом ларьков разделятся. Одни будут хлопать в ладоши, а другим будет недоставать киосков, в которых они покупали всякую всячину. Как говорил один челябинец, когда позвонил на мой эфир на радиостанции: "Мне очень нравятся местные сосиски в тесте, мне будет их очень не хватать". Лично мне не нравились эти пластиковые бараки в переходах, и я всегда испытывал испанский стыд при их виде, когда показывал гостям города челябинские достопримечательности", - написал Лев Владов в свое сообществе в ВКонтакте.

Он добавил, что важно не забывать: "ларьки в переходе - это проблема в проблеме".

"Люди должны ходить по земле, а не под ней, как крысы. Город должен быть построен для слабых и больных - и это важный градостроительный принцип, игнорировавшийся всю историю современной России. Горожане должны ходить по земле, и мы обязательно этого добьемся в Челябинске. А раз у нас уже началась урбанистическая движуха, давайте задавать тренды и не бояться убирать подземные переходы", - призвал Лев Владов.

Реакция горожан оказалась именно такой, какую он предвидел. Комментарии под постом о демонтаже подземных торговых точек свидетельствуют, что о сосисках в тесте многие челябинцы действительно будут скучать.

"Блин, так хочу гастрит, верните сосиски в тесте!; Очень нравилась самса от дяди Арсена, этот ларек был моим любимым по пути на работу, всегда вкусно было. Можно было, возвращаясь с работы, купить пирожков и ужин не делать детям, они тоже их любили. И что теперь делать? Больно смотреть как уничтожают город! "Кому они мешали? Шла с работы - шаурму покупала, да и много чего, удобно по пути и в магазин не мотаться", - вот такие эмоции испытывают некоторые жители мегаполиса, узнав о происходящем под землей, с ностальгией вспоминая не только о сосисках в тесте и шаурме, но и о вкусных вафлях.

Есть и обрадованные этим известием: "Торговля в переходах - пережиток 90-х. Давно пора было избавиться"; "Да зачем там эти ларьки! Только толпы людей создают и мешают пешеходам и инвалидам передвигаться по переходу"; "Ну, учитывая, что те же пресловутые сосиски в тесте и прочая бесполезная/вредная еда создает слабых и больных, то это даже плюс"; "Правильно, что решили все эти ларьки убрать. Вечная вонь, грязь. Пора городу избавляться от ларьков. Я за порядок в городе, в котором живу!"; "Отличная новость! Подземно-переходная торговля всегда раздражала! Ура!"; "Отличная новость. Я не против торговли в подземном переходе, но то, что там было, смотрелось удручающе".

В общем, как всегда - сколько людей, столько мнений (в данном случае положительная реакция преобладает над негативной). А челябинцев всегда отличала любовь к острым дискуссиям. И не только - горожане охотно делятся и предложениями на тему благоустройства родного Челябинска. Случай с подземным переходом не стал исключением.

"Сверху сделать переход, а снизу - благоустроенное общественное пространство; "Без ларьков переход станет гетто. Правильнее переделать переход и притащить туда цивилизованную торговлю"; "В Европе подземные переходы не стали засыпать,а сделали там велопарковку. И пешеходов наверх, и пространство, на которое выделялось большое количество средств, не пустует. Реально ли это рассмотреть в нашем городе?"; "Следующий этап-дублирование наземным переходом", - вот такие мысли возникают у челябинцев.

Еще один вопрос, который интересует отдельных горожан, касается дальнейшей судьбы подземных торговцев: "Ларьки это рабочие места. Каким образом люди теперь будут зарабатывать?"

На этот вопрос ответили в администрации Челябинска.