В поликлиниках и больницах Челябинска начала работу «Великолепная пятерка»

В Челябинске запустили проект кадрового резерва и антикризисного управления для государственных медицинских учреждений.

Проект, запущенный при поддержке партии «Единая Россия», получил название «Великолепная пятерка»: пять лучших специалистов (врачей разного профиля, уже имеющих опыт успешных проектов в регионе) были отобраны из 50 претендентов и утверждены первым заместителем губернатора Челябинской области, заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Ириной Гехт.

В процессе отбора участвовали бизнес-тренер и психолог. Задача была следующая - сформировать команду управленцев, сильные качества которых дополняют друг друга.

«Начало положено. Команда получилась яркая и креативная. Именно эта пятерка будет решать реальные задачи в больницах и поликлиниках города и области – приезжать, выявлять проблемы. Проводить чек-ап организации, реализовывать антикризисный план. В команде не просто талантливые врачи, но люди, которые понимают, что такое управление процессами и экономика предприятия», - рассказал автор проекта «Великолепная пятерка», региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Антон Рыжий.

Для знакомства друг с другом членов команды пригласили на экскурсию в детскую поликлинику №8 имени Александра Невского, которой руководит Антон Рыжий.

«Душевно пообщались, интересные люди, грандиозные планы. Спасибо Антону Рыжему и его супер-команде за теплый прием и шикарную локацию! Никогда не думал, что так можно сделать обычную поликлинику», - поделился впечатлениями врач-фармаколог, вошедший в команду «Великолепной Пятерки», Иван Шамин.

«Проект не про слова, а про действия. Я за развитие. А развитие медицинского учреждения невозможно без стандартов оказания помощи и организации процессов, новых идей, сильной и мотивированной команды», - отметил врач-нейрохирург, заведующий отделом по контролю качества медицинской помощи Игорь Росляков.

Как напомнили в пресс-службе челябинского регионального отделения «Единой России», проект «Великолепная пятерка» партии создан при поддержке министерства здравоохранения Челябинской области и медицинской палаты региона. Это коллаборация нескольких ведомств, задача которой - решение сложных кейсов в медицинских учреждениях и решение реальных задач - от кадровых до экономических.