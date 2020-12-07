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В понедельник на улицы Челябинска вышло 157 единиц техники

На дорогах Челябинска сегодня, седьмого декабря, работает 157 единиц техники: 35 комбинированных дорожных машин, 77 МТЗ, 24 погрузчика, 18 самосвалов и три автогрейдера. Технике помогают 273 дорожных рабочих.

Как сообщает в своем телеграм-канале городской комитет дорожного хозяйства, подрядные организации производят механизированную очистку от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта и тротуаров, выполняют сбор и вывоз снега и мусора, ведут подсыпку опасных участков для предотвращения образования гололеда.

По данным КДХ Челябинска, в ночь с шестого на седьмое декабря на улицах южноуральской столицы работало 129 единиц техники: 33 комбинированные дорожные машины, 60 МТЗ, 17 погрузчиков, 16 самосвалов и три автогрейдера. Технике помогали 54 дорожных рабочих.

За ночь было вывезено 567 тонн снега.