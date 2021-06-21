В понедельник у православных – Духов день

В понедельник, 21 июня, православные Челябинской области отмечают важный церковный переходящий праздник – Духов день, день сошествия Святого Духа на апостолов. Он отмечается на 51-й день после Пасхи и на следующий день после Святой Троицы.

В этот день церковь чествует Третье Лицо Пресвятой Троицы, утверждая Его равенство и единосущие с Богом Отцом и Богом Сыном.

Святой Дух - в православном христианстве - третья божественная составляющая Святой Троицы. Именно сошествие Святого Духа на апостолов явило попечение всех Лиц Триединого Бога о мире: Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от рабства дьяволу, а Бог Дух Святой освящает мир через устроение Церкви.

В евангельской традиции сошествие Святого Духа описывается как появление пламени, всполохи которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели «дар языков» – стали говорить на разных, не известных им ранее языках – и таким образом получили возможность проповедовать веру Христову по всему миру.

В Духов день в народе развивали Троицкие березки, иногда саму березку топили в воде. Вся неделя называлась русальной, так как считалось, что с этот день русалки выходят из воды. На Троицу и в Духов день остерегались купаться, быть около воды. Иногда особым обрядом осуществляли «проводы русалки» с ряжеными. Последний день русальной недели назывался русальным заговеньем.

У славянских народов еще в дохристианские времена этот день был связан с почитанием земли-кормилицы. Считалось, что земля справляет именины, и все работы с землей считались святотатством. Этот обычай - не нарушать покой земли - вошел и в православные традиции.

Считалось, что в этот день тепло идет не только от неба, но и от земли. Сегодня синоптики обещают теплую и ветренную погоду и без существенных осадков. Воздух прогреется до плюс 20-25 градусов.