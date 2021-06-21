20.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра
20.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 21 июня
20.06.2021
Медработники отмечают свой профессиональный праздник
20.06.2021
В Челябинской области продолжает снижаться суточное число победивших ковид южноуральцев
20.06.2021
Пожарные Челябинска спасли жизни двух малышей, пока их мама спала
19.06.2021
В ЮУрГУ стартует приемная кампания
В понедельник у православных – Духов день
17.06.2019
У православных - Духов день
28.05.2018
У православных - Духов день
05.06.2017
Сегодня Духов день
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
19.06.2021
В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи
18.06.2021
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
16.06.2021