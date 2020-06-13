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В понедельник у православных начинается Петров пост

Общество
Сегодня, 14:01
Автор: 
Олеся Денисова

В понедельник, 24 июня, у православных начинается Петров пост. Его еще называют Апостольским, а ранее – постом Пятидесятницы.

Этот пост установлен в честь Святых апостолов Петра и Павла, которые постом и молитвою приготовлялись к всемирной проповеди Евангелия и готовили себе преемников в деле спасительного служения.

Продолжительность Петрова поста каждый год различна в отличие от остальных трех постов. Он начинается через неделю после праздника Святой Троицы (на 57-й день после Пасхи), и заканчивается всегда в одно время - 12 июля – в День святых апостолов Петра и Павла.

Самый продолжительный пост длится шесть недель, а самый короткий – восемь дней. В этом году он продолжится 27 дней – с 15 июня по 11 июля.

Петров пост не самый строгий. В среду и пятницу – сухоядение (для мирян – воздержание от мясной и молочной пищи, яиц, рыбы и вина).

В понедельник можно есть горячую пищу без масла. В субботние, воскресные дни этого поста, а также в дни памяти какого-либо великого святого или дни храмового праздника рыба разрешается, а также грибы, крупы с растительным маслом.

В народе Петров пост называли «петровки», или «петровка-голодовка». В эти дни еще нет вдоволь овощей и грибов, а соленья уже заканчиваются.

В церкви напоминают, что пост как физическое лишение или ограничение в пище совершенно бесполезен без его духовной составляющей. Постом и молитвой изгоняется из людей все недоброе и нечистое. Каждый, кто хоть раз испытал на себе постную практику, знает, что разумный пост не ослабляет, а создает легкость, собранность, трезвость, радость и чистоту.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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