19.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 июня
19.06.2022
ВТБ: снижение ставки по ипотеке до 7% может удвоить спрос на госпрограмму
19.06.2022
На птицефабрике под Челябинском случился большой пожар
18.06.2022
От областной больницы до «Изумруда»: челябинцам напомнили о работе рекреационного маршрута
18.06.2022
На пяти пригородных маршрутах Челябинской агломерации заработает пересадочный билет
18.06.2022
Центральный район Челябинска расцвел и заблагоухал
В понедельник у православных начнется Петров пост
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022