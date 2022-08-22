22.08.2022
Челябинские автобусы изменят схему движения после открытия Ленинградского моста
22.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 августа
22.08.2022
Челябинский депутат-справедливоросс рассказал о готовности Сергея Миронова создать при партии Совет по делам инвалидов
22.08.2022
Парусная регата на Увильдах: солнце, ветер, скорость – все как по заказу
22.08.2022
Аферисты, представившись полицейскими, выманили у южноуральцев полмиллиона рублей
22.08.2022
В Челябинске маршрутчик задавил пассажирку
В преддверии Дня знаний южноуральские школы будут взяты под круглосуточную охрану
12.08.2022
Копейский отдел МВД возглавил подполковник Василий Горохов
09.08.2022
Михаил Скоков назначил еще одну служебную проверку в полиции Челябинска
27.06.2022
Владимир Колокольцев: Необходимо наращивать усилия по изъятию из незаконного оборота запрещенных веществ
22.06.2022
Полицейские Южного Урала почтили память героев Великой Отечественной войны
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022