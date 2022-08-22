В преддверии Дня знаний южноуральские школы будут взяты под круглосуточную охрану

Все образовательные учреждения Челябинской области, где первого сентября запланировано проведение торжеств, а также прилегающие к ним территории будут обследованы кинологами с применением служебных собак, после чего взяты под круглосуточную охрану.

Вопрос подготовки и проведения на Южном Урале Дня знаний обсуждался сегодня, 22 августа, на совещании в региональном полицейском главке. В нем приняли участие заместитель губернатора Ирина Гехт, министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, глава Челябинска Наталья Котова и начальник управления федеральной службы войск национальной гвардии по Челябинской области Александр Ясинский.

Первого сентября на Южном Урале планируется проведение около 900 мероприятий, участие в которых примет свыше 420 тысяч детей.

«Необходимо принять все меры по обеспечению охраны порядка и общественной безопасности. Именно от нашего профессионализма и качества работы зависит, как пройдут значимые для области и для каждого челябинца праздничные мероприятия», – подчеркнул главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков.

Весь личный состав областной полиции в День знаний будет переведен на усиленный вариант несения службы. В охране общественного порядка, помимо сотрудников правоохранительных органов, будут задействованы представители добровольных народных дружин, казачества и других общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций. Пропускной режим в школах полицейские и приданные силы возьмут под пристальный контроль. Для качественного досмотра горожан предусмотрено выставление стационарных металлоискателей.

В преддверии и во время праздничных мероприятий особое внимание будет уделено организации безопасности дорожного движения. Уже сейчас сотрудниками УГИБДД проведены обследования прилегающих к школам территорий, проверены все автотранспортные организации, уполномоченные на перевозку детских групп.